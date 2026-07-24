Власть и политика

Трёх кандидатов зарегистрировали в Рязанской области на выборах по одномандатным округам

Алексей Самохин
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24 июля Избирком Рязанской области принял решение о регистрации трех кандидатов. По округу №157 зарегистрированы представитель КПРФ Владимир Якунин и кандидат от «Единой России», действующий депутат Госдумы Андрей Красов. В округе №158 зарегистрирован ещё один представитель КПРФ Евгений Морозов. 

В Рязанской области продолжается подача документов для регистрации кандидатов на выборах в Госдуму. По данным Избиркома, 22 июля документы в окружную избирательную комиссию представила Лиана Пепеляева, выдвинутая «Единой Россией» по Скопинскому одномандатному избирательному округу № 158.

На следующий день документы представила Дина Фатина, выдвинутая партией «Новые люди» по Рязанскому одномандатному избирательному округу № 157.

Решение о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации будет принято ОИК в течение десяти дней со дня приема полного комплекта документов.

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