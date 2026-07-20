Глава администрации Рязани Борис Ясинский подвел итоги работы городских служб за прошедшую неделю. По его словам, коммунальные предприятия продолжают ежедневную уборку улиц, покос травы, ремонт дорог, озеленение и благоустройство общественных пространств.

В городе продолжают очищать дороги и тротуары от грунтовых наносов, мыть проезжую часть и проводить санитарную уборку остановок. Во всех районах работают бригады, которые собирают мусор и приводят территории в порядок.

Особое внимание уделяют покосу травы. За последнюю неделю работы выполнили в сквере «Набережная», парке Советско-польскому братству по оружию, сквере Трудовой доблести, парке Железнодорожников, скверах Александрова, «Пожарный», «Читающий», героев-чернобыльцев, на площади перед МКЦ, а также на улицах Верхней и Горького. Кроме того, окашивание ведется вдоль дорог во всех районах областного центра. В план включают и территории, о которых сообщают жители.

Продолжается ремонт теплосетей по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Работы идут на улицах Новоселов, Попова, Садовой, Старой Дубраве, Баженова, Урицкого и Зубковой. На улице Садовой завершили монтаж трубопровода. Сейчас подрядчик засыпает траншею, устанавливает бордюры и готовится к восстановлению асфальта. Открыть движение здесь планируют до конца июля. На улице Попова полностью смонтирован магистральный трубопровод, продолжаются работы на внутриквартальных сетях и тепловых камерах.

Ясинский также напомнил, что в Рязани прошел форум территориального общественного самоуправления Центрального федерального округа «#НАМЕСТАХ». В областной центр приехали делегаты из 22 регионов страны.

Во время объезда города руководители администрации выявили сухие и аварийные деревья, провисшие провода, а также поврежденные дорожные знаки и ограждения. Глава администрации поручил оперативно устранить все выявленные недостатки.

Кроме того, в минувшую субботу в Лесопарке состоялась выставка-пристройство бездомных животных «Пойдем домой». По итогам акции новых хозяев нашли 10 собак и 8 кошек.