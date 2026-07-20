Над Рязанской областью ночью 20 июля сбили БПЛА

В ночь на 20 июля средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник над территорией Рязанской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, с 20:00 19 июля до 08:00 20 июля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили над Россией 381 беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Помимо Рязанской области, атакам подверглись Белгородская, Брянская, Волгоградская, Воронежская, Калужская, Курская, Липецкая, Орловская, Ростовская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области, Московский регион, Краснодарский край, Республика Крым, а также акватории Азовского и Черного морей.

Информация о последствиях на территории Рязанской области на момент публикации не поступала.