Автомобиль съехал в озеро ночью, в салоне нашли погибшую женщину

В Красноярском крае спасатели подняли тело женщины из автомобиля, который ночью съехал в озеро в деревне Песчанка. Об этом сообщает КГКУ «Спасатель».

По данным региональной службы спасения, по заявке полиции на место происшествия выехала водолазная группа Красноярского поисково-спасательного отряда. Во время обследования дна специалисты обнаружили легковой автомобиль на глубине около четырех метров.

Спасатели выполнили два водолазных спуска, извлекли тело женщины из салона машины и передали его сотрудникам полиции.

Сейчас правоохранительные органы устанавливают причины и обстоятельства происшествия. По предварительной информации, легковой автомобиль съехал в озеро в ночь на 20 июля.