Российские водители начали массово оформлять топливные карты

Автомобилисты стали значительно чаще интересоваться оформлением топливных карт для заправки своих транспортных средств, пишет Ura.ru .

По данным издания, водители начали активнее подключаться к программам крупнейших сетей АЗС, чтобы сократить расходы.

«Главное преимущество топливных карт — возможность снизить расходы на обслуживание автомобиля за счет накопленных бонусов. Постоянные клиенты могут вернуть часть затрат через скидки и спецпредложения», — говорится в публикации.

В то же время, пояснили журналисты, условия варьируются в зависимости от сети: размер вознаграждения зависит от суммы покупок, статуса участника или актуальных акций.

Вместе с тем эксперт Финансового университета Станислав Митрахович отметил, что сейчас для автомобилистов решающим фактором становится наличие топлива на заправках и стабильность их работы, а не доступность.

Специалист добавил, что топливная карта внешне напоминает банковскую, однако предназначена исключительно для оплаты бензина.