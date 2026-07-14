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Новости кино и ТВ

Популярная бразильская певица разбилась в аварии по пути на концерт

Никита Рязанцев
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Бразильская певица Джессика Коста, которой было 32 года, погибла в ДТП по дороге на концерт, трагедия произошла ночью 11 июля недалеко от города Тимон в штате Мараньян, пишет британский портал Need To Know.

По предварительной информации, после выступления в Терезине артистка ехала на следующее мероприятие в Кашиас. В пути ее авто столкнулось с пикапом, у которого не были включены фары. Водитель грузовика скрылся с места аварии. В результате столкновения Коста и другой пассажир получили серьезные травмы и скончались в больнице.

«Коста планировала развивать музыкальную карьеру, но несчастный случай оборвал ее жизнь», — говорится в публикации.

Ожидается, что власти продолжат расследование и обнародуют подробности аварии.

Коста считалась восходящей звездой бразильской сцены. Она начала карьеру в 2024 году с выступлений в клубах, ресторанах и участия в масштабных фестивалях. У нее было множество подписчиков в социальных сетях.

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