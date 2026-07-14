Беспилотник ВСУ, изображение сгенерировано нейросетью
Новости России

На Афипском НПЗ произошло возгорание из-за падения обломков БПЛА

Алексей Самохин
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В Северском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотников пострадал один человек. Об этом сообщил региональный оперативный штаб.

Пострадавшего госпитализировали, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По данным штаба, обломки беспилотников упали по 16 адресам в посёлке Афипском, станице Смоленской и хуторе Коваленко. На всех местах падений работают оперативные и специальные службы.

На Афипском нефтеперерабатывающем заводе произошло возгорание. Кроме того, в нескольких частных домах повреждены крыши, фасады, окна и заборы, а в одной из квартир многоквартирного дома — стёкла, дверь и потолок. Повреждено также здание на железнодорожном переезде.

Обломки беспилотников упали на территории двух предприятий, в одном случае это привело к возгоранию. Фрагменты дронов обнаружили и во дворе частного дома.

На одной из дорог в хуторе Коваленко из-за падения обломков возникли возгорания, которые оперативно ликвидировали. В станице Смоленской фрагменты БПЛА упали в огороде частного домовладения.

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