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Новости России

Севастополь частично остался без света после атаки ВСУ

Алексей Самохин
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Часть Севастополя осталась без электроснабжения в результате атаки на энергетическую инфраструктуру города. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

По его словам, на объектах введён особый режим, специалисты оценивают масштаб повреждений. Все экстренные службы города приведены в состояние полной готовности.

Развожаев обратился к жителям с рекомендациями на время отсутствия электроснабжения. Он призвал экономить заряд телефонов, используя гаджеты только для экстренной связи, отключить фоновые приложения и снизить яркость экрана. 

Губернатор также попросил севастопольцев по максимуму отключить электроприборы, чтобы не перегружать сеть после восстановления подачи электричества.

«Паника — это то, на что рассчитывает противник. Помогайте тем, кто рядом, особенно пожилым соседям», — призвал глава города, отметив, что цель удара — лишить жителей привычных условий жизни и посеять панику.

«Мы проходили и не такое, выстоим и сейчас», — заявил Развожаев, пообещав держать горожан в курсе развития ситуации.

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