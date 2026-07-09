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Новости России

Военный эксперт рассказал, как дроны ВСУ смогли долететь до Омска

Никита Рязанцев
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ВСУ не могли нанести удар по нефтеперерабатывающему заводу в Омске с территории Украины, к атаке, скорее всего, причастна вражеская агентура, заявил в беседе с «МК» военный эксперт Владимир Попов.

В понедельник Омская область впервые подверглась массированной атаке БПЛА. Целью удара стал северный промышленный узел города, включая стратегически важный НПЗ. Глава региона Виталий Хоценко уточнил, что нескольким дронам удалось достичь предприятий. При этом от линии фронта до них около 2500 километров.

Собеседник издания подчеркнул, что у противника нет такого уровня ракет и беспилотников, способных преодолеть столь внушительное расстояние. По его мнению, к атаке причастны украинские ДРГ.

«Их беспилотники десять раз бы перехватили, даже если бы они «ползли» прямо над землей, на бреющем полете. В этом случае работали вражеские агенты и предатели за деньги Запада», — считает Попов.

Военный эксперт убежден, что украинцы работают по дальним российским тылам при помощи диверсантов, которые курируют ГУР и СБУ. Он добавил, что логика ударов Киева заключается в том, чтобы оправдать поражения на фронте.

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