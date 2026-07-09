Общество

Проект «Сила Рязани» объединил более 500 номинантов со всей области

Олеся Чугунова
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Общественный проект «Сила Рязани» преодолел важный рубеж: в его копилке уже свыше 500 номинантов, представляющих все без исключения муниципальные округа Рязанской области. В этом списке — не просто фамилии, а настоящие локальные легенды: земские врачи и сельские учителя, фермеры, развивающие агропром, бессменные тренеры, волонтёры и ветераны.

Концепция проекта намеренно уходит от статистики и метражей, фокусируясь на человеческом капитале. Как отметил первый заместитель Председателя регионального Правительства Денис Боков, суть инициативы гораздо глубже простого сбора анкет:

«Сила Рязани» – это все, кто своим ежедневным трудом, талантом и неравнодушием развивает Рязанскую область. В его основе лежит простая, но важная мысль: главная ценность – не заводские корпуса и не квадратные метры, а человек.
В центре внимания – повседневный, будничный подвиг: участковый врач, который знает в лицо каждого на своём участке; сельский почтальон, вечерами плетущий маскировочные сети для бойцов; учитель, отдавший родной школе полвека. Из таких отдельных судеб и складывается общая летопись гордости за край, который недаром зовут сердцем России»

Девиз проекта — «Люди — главная ценность» — работает как связующая нить времён. По словам Бокова, эта идея преемственности объединяет подвиг поколения Победителей с современными защитниками Отечества и мирными тружениками, создавая неразрывную цепочку гордости за малую родину.

Познакомиться с историями героев можно на официальном портале СилаРязани.РФ. Кроме того, организаторы напоминают, что список не закрыт: любой житель области вправе выдвинуть своего кандидата — будь то коллега, наставник, сосед или даже целый трудовой коллектив. Анкеты принимаются через форму на сайте или по электронной почте anketa@silaryazani.ru.

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