«Ростелеком» назвал лучших журналистов и блогеров в сфере цифровых технологий

Более тысячи журналистов и блогеров со всей России представили 1 516 работ, посвященных российским ИТ-решениям, цифровой инфраструктуре, развитию видеоигр и кибербезопасности детей.

Самой популярной стала номинация «Интернет-СМИ» — 449 материалов. На втором месте телевидение и видеоконтент с 282 сюжетами, затем печатная пресса — 230 работ, социальные медиа — 109 постов, радио и подкасты — 87 сюжетов.

В специальных номинациях лидирует «Цифровизация отраслей» — 113 работ. «Игровые возможности» собрали 88 заявок, «Киберриски в детской среде» — 80, «Российские решения для ИТ-индустрии» от Минцифры — 60, «Фундамент цифровизации» от «Базиса» — 18. Лидерами по географии стали Приволжский, Южный и Центральный федеральные округа.

Организаторы провели вебинары с участием более 800 человек по темам: динамическая ИТ-инфраструктура, цифровые решения для промбезопасности, АСУ ТП, перспективы игровой индустрии и создание видеоигр.

Финалисты посетили Тульскую область. В музее-заповеднике Поленова работают умные датчики движения, дыма и протечек, а также камеры с функцией подсчета и идентификации посетителей. В период пандемии «Ростелеком» запустил канал #Поленовострим с виртуальными экскурсиями. Тульский музей оружия — один из самых технологичных в России: движущиеся экспонаты, голограммы, VR и AR-технологии.

Церемония награждения прошла в Московском кластере видеоигр и анимации. Участники увидели студию захвата движений, студию фотограмметрии, студию звукозаписи и капсульный отель для разработчиков. Также провели кибертурнир «Журналист меняет профессию».

В «Интернет-СМИ» первое место занял Илья Лапухин из Карелии с материалом «Город изобретений: почему карелам стоит побывать в Кронштадте». В «Печатной прессе» победила Валентина Корзунова из Хакасии с работой «Вкалывают роботы, счастлив человек!». На «Телевидении» лучшей стала Алиса Куличенко из Калужской области с программой «Тотальная роботизация». В «Радио» первое место у Анастасии Залозной из Томска с подкастом «За кем искусство будущего: человек против ИИ». В «Социальных медиа» победил Илья Пащенко из Краснодарского края.

От Минцифры России первое место присуждено Маргарите Нероде из Саратовской области. От «Базиса» победила Татьяна Кондратова из Волгограда. В номинации «Игровые возможности» лучшим стал Евгений Талов из Приморского края. В «Цифровизации отраслей» победила Ольга Фонарёва из Иркутской области. В номинации «Киберриски в детской среде» первое место заняла Юлия Чагаева из Нижнего Новгорода.

Мнения организаторов

Мария Мезенцева, пресс-секретарь Минцифры России: «Журналисты на местах умеют говорить о сложных технологиях простым языком, помогают разобраться в новых продуктах, предупреждают о рисках и фактически выступают проводниками цифровой грамотности».

Давид Мартиросов, гендиректор ГК «Базис»: «Инфраструктурное ПО нечасто в центре внимания, хотя именно оно — фундамент цифровой среды. Для нас ценно, что журналисты все чаще обращаются к этой сложной теме и делают ее понятной для массовой аудитории».

Ирина Лебедева, вице-президент «Ростелекома»: «Мы уверены, что у индустрии видеоигр есть яркое будущее. Продолжим развивать его с помощью платформы «Игры Ростелеком» и поддерживать начинающих разработчиков».

Елизавета Белякова, председатель Альянса по защите детей в цифровой среде: «Ценно видеть, что в регионах работает много журналистов, которым небезразлична цифровая безопасность детей. Их профессионализм помогает формировать более безопасную цифровую среду».

В состав федерального жюри вошли представители Минцифры, «Ростелекома», «Базиса», фонда «Сколково», Альянса по защите детей, а также журналисты и аналитики. Победители, занявшие первые места, в августе отправятся в пресс-тур в Арктику, где посетят технологические объекты предприятий-клиентов «Ростелекома» и достопримечательности Заполярья в ЯНАО.