Четыре блогера из Рязанской области вошли в федеральную команду «Министерства контента»

Всероссийский проект «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подвел итоги заявочной кампании образовательного трека «Министерство контента» – первой в России программы, объединяющей авторов контента и федеральные органы власти для создания социально значимых медиапроектов. На участие в программе поступили заявки от авторов из 89 регионов России и разных стран мира. По итогам конкурсного отбора 550 сильнейших участников получили право пройти обучение по программе дополнительного профессионального образования в Мастерской управления «Сенеж». Среди них – четыре жителя Рязанской области.

«Министерство контента» – уникальный образовательный трек проекта «ТопБЛОГ», который открывает для авторов возможность не только совершенствовать профессиональные медиакомпетенции, но и работать над реальными коммуникационными задачами федеральных ведомств. Программа объединяет государство и лидеров мнений, создавая новую модель взаимодействия, в которой качественный контент становится инструментом доверия, просвещения и общественного развития.

«Второй сезон «Министерства контента» подтвердил: сегодня в России сформировалось большое сообщество авторов, которые хотят не просто создавать популярный контент, а говорить с обществом о действительно важных темах. Более 12 тысяч заявок из всех регионов России и зарубежных стран, конкурс более 22 человек на место – это показатель огромного интереса к программе и высокого доверия к проекту «ТопБЛОГ». Теперь 550 сильнейших участников начнут обучение в Мастерской управления «Сенеж», где будут осваивать современные инструменты государственных коммуникаций, работать с ведущими экспертами страны и готовиться к созданию медиапроектов совместно с шестью федеральными министерствами России. Мы уверены, что именно такие авторы формируют новую культуру общественного диалога и становятся голосами, которым доверяют», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

В рамках заявочной кампании участники выбирали одно из шести профильных направлений, реализуемых совместно с Минздравом России, Минпромторгом России, Минпросвещения России, Минспорта России, Минсельхозом России и Минэкономразвития России. Именно команды этих федеральных ведомств в ближайшие месяцы будут сопровождать участников программы, совместно с ними разрабатывать отраслевые медиапроекты и формировать новый стандарт взаимодействия государства с авторами социально значимого контента.

Самым популярным направлением у блогеров стало «Просвещение», получившее более 51% заявок, 17,6% авторов решили попробовать свои силы в треке «Международный туризм», 11,1% и 8,3% заявок было отдано направлениям «Здоровье» и «Промышленность» и оставшиеся почти 12% участников выбрали направления «Спорт» и «Агротехнологии».

От Рязанской области заявки на участие во втором сезоне программы «Министерство контента» проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» подали 182 жителя, из которых четыре автора вошли в число сильнейших.

Амбассадор проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Максим Колесников – спортивный блогер из Рязани, автор медиапроектов «Мясной Фанат» и «Максим про женский футбол» с общей аудиторией более 40 тысяч подписчиков. Сегодня он развивает новый проект «Это наш спорт!», посвященный спортивному наследию России, региональным командам, тренерам и спортивным объектам. Проект реализуется при поддержке Министерства спорта Рязанской области и направлен на популяризацию спорта и здорового образа жизни через современные медиаформаты.

«Я хочу показать, что из региона можно создавать контент федерального уровня. Спорт – это не только большие турниры, но и люди, места и истории, которыми действительно можно гордиться», – отмечает Максим.

Учитель русского языка и литературы Баграмовской средней школы, победитель трека «Медиа» проекта «Флагманы образования» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Марина Савцова в своем блоге рассказывает о школьной жизни без стереотипов, делится современными педагогическими практиками, помогает родителям лучше понимать школу, а коллегам – находить новые возможности для профессионального развития. Отдельное направление ее общественной деятельности – поддержка семей, воспитывающих детей с ахондроплазией, где Марина выступает экспертом НКО «НеМаленькие люди» по вопросам образования.

«Мне важно показать, что школа и родители – одна команда. Когда мы начинаем слышать друг друга и работать вместе, у детей появляется гораздо больше возможностей для развития и счастливого будущего», – делится Марина.

Ветеринарный врач, эксперт по животноводству и директор по развитию компании «Агроимпэкс», победитель пятого сезона проекта «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» Людмила Феоктистова в своем авторском проекте популяризирует современное сельское хозяйство через формат «ветеринарных детективов», где реальные производственные кейсы превращаются в увлекательные истории о технологиях, аналитике и принятии решений. Такой подход помогает разрушать стереотипы об аграрной отрасли и делает сложные профессиональные темы понятными широкой аудитории.

«Я хочу, чтобы люди увидели: современное сельское хозяйство – это высокие технологии, аналитика и постоянный поиск решений. Когда вместо стереотипов появляется интерес и понимание, значит, контент действительно работает», – подчеркивает Людмила.

Иван Артеменко – журналист, маркетолог и автор блога об истории отечественной военной техники, оружия и инженерной мысли. Более десяти лет он работает в медиа, а сегодня развивает собственные площадки с аудиторией свыше 43 тысяч человек, где простым языком рассказывает о выдающихся разработках, конструкторах и малоизвестных страницах российской промышленности. Его материалы помогают пробуждать интерес к истории, науке и технологическому развитию страны.

«Мне важно показывать, что за каждой легендарной машиной или образцом техники стоят талантливые инженеры, смелые идеи и огромный труд. Если после моего материала человек захочет глубже изучить историю отечественной промышленности или заинтересуется инженерией, значит, моя работа не напрасна», – говорит Иван.

В комплексном конкурсном отборе авторы прошли оценку портфолио, профессионального и медиаопыта, мотивации к созданию общественно значимого контента, а также тестирование на уровень критического мышления. Следующим этапом для блогеров станет обучение по программе дополнительного профессионального образования «Государственный контент как инструмент стратегического влияния» на базе Мастерской управления «Сенеж», которую также будут проходить сотрудники федеральных и региональных органов исполнительной власти. В течение месяца авторы вместе с ведущими экспертами страны будут изучать современные подходы к созданию общественно значимого контента, осваивать инструменты стратегических коммуникаций, работать с цифровыми технологиями и искусственным интеллектом, учиться анализировать аудиторию, выстраивать доверительный диалог с обществом и создавать медиапроекты, способные оказывать реальное влияние на развитие ключевых отраслей страны.

После участников ждет еще один конкурсный этап. Из 550 авторов будут определены 180 сильнейших блогеров – по 30 человек в каждом из шести тематических направлений. Они продолжат работу совместно с профильными федеральными министерствами, разрабатывая медиапроекты, направленные на решение государственных коммуникационных задач.

Финалом трека станет защита разработанных проектов перед экспертами и представителями федеральных ведомств. Лучшие участники получат возможность продолжить сотрудничество с государственными структурами, реализовать собственные инициативы и войти в сообщество авторов, формирующих современную культуру общественных коммуникаций в России.