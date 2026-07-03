В Рязани открылся дополнительный набор в первые классы

С 6 июля, с 9:00, рязанские школы начинают приём заявлений от родителей, чьи дети ещё не зачислены в первый класс. На этом этапе места распределяются на вакантные позиции — они доступны для детей, проживающих вне микроучастков, закреплённых за конкретными учебными заведениями.
Подать документы можно одним из трёх способов:
· онлайн через портал «Госуслуги»;
· почтой — заказным письмом с уведомлением;
· лично — при визите в выбранную школу.
По всем вопросам, связанным с процедурой поступления, можно обратиться в управление образования по телефону 72-01-01 (добавочный зависит от района проживания):
– 206 — Железнодорожный,
– 207 — Октябрьский,
– 208 — Московский,
– 209 — Советский.