В Рязани открылся дополнительный набор в первые классы

С 6 июля, с 9:00, рязанские школы начинают приём заявлений от родителей, чьи дети ещё не зачислены в первый класс. На этом этапе места распределяются на вакантные позиции — они доступны для детей, проживающих вне микроучастков, закреплённых за конкретными учебными заведениями.

Подать документы можно одним из трёх способов:

· онлайн через портал «Госуслуги»;

· почтой — заказным письмом с уведомлением;

· лично — при визите в выбранную школу.

По всем вопросам, связанным с процедурой поступления, можно обратиться в управление образования по телефону 72-01-01 (добавочный зависит от района проживания):

– 206 — Железнодорожный,

– 207 — Октябрьский,

– 208 — Московский,

– 209 — Советский.