Рязанцам рассказали о цифровых инструментах контроля за ЖКХ

Государственная жилищная инспекция Рязанской области подвела итоги внедрения мобильного сервиса «Госуслуги Дом», созданного для мгновенного реагирования на проблемы в коммунальной сфере. Платформа функционирует на основе ГИС ЖКХ и призвана реализовать ключевые задачи национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Экономика данных».

Цифровой помощник охватывает практически все аспекты управления многоквартирным домом. В личном кабинете пользователям доступны: проведение онлайн-собраний собственников с возможностью голосования; мониторинг этапов капитального ремонта; оперативные оповещения о предстоящих отключениях ресурсов; домовые чаты для оперативного общения соседей.

Кроме того, сервис позволяет ежемесячно передавать данные счетчиков, вносить плату за услуги, создавать коллективные заявки в УК и сигнализировать об авариях или ненадлежащем состоянии общего имущества.

Отдельное внимание в ведомстве уделили проблеме брошенного автотранспорта во дворах. Если машина мешает проезду спецтехники или занимает парковочное место, владельца можно найти через общедомовой чат в приложении. Если же автомобиль стоит с нарушением ПДД (на газоне, тротуаре или детской площадке), инспекция рекомендует обращаться напрямую в Госавтоинспекцию — за процедуру перемещения таких ТС отвечают региональные власти.

Для входа в приложение достаточно подтвержденной учетной записи на портале «Госуслуги». Все данные о принадлежащей недвижимости и текущих начислениях подгружаются в систему автоматически.