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Новости мира

Умер соавтор хита Y.M.C.A., под который любит танцевать Трамп

Алексей Самохин
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Скончался один из основателей группы Village People Виктор Уиллис. Ему было 74 года, сообщает SHOT.

В коллективе рассказали, что музыкант умер после непродолжительной, но агрессивной болезни.

Уиллис входил в число создателей Village People и участвовал в написании главных хитов группы. Среди них — знаменитая композиция Y.M.C.A., которая спустя десятилетия остается одной из самых узнаваемых песен в мире.

Особую известность трек получил во время выступлений президента США Дональда Трампа. Политик неоднократно танцевал под Y.M.C.A. на митингах и публичных мероприятиях. Его супруга Мелани неоднократно просила отказаться от танцев из-за «неподобающих движений для президента».

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