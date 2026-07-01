В Рязани хирурги достали 4 крошечных магнита из горла ребёнка

Врачи Рязанской областной детской клинической больницы (ОДКБ) успешно извлекли из горла 6‑летнего мальчика четыре миниатюрных магнита. Об этом сообщила пресс‑служба Минздрава Рязанской области.

Опасная ситуация возникла из‑за игрушки: ребёнок играл с фишками, которые выдают на кассе в сетевом магазине. Внутри них оказались мелкие магниты размером всего 1×1 мм. Игрушка попала ребёнку в рот, оболочка повредилась — и магнитики отделились, застряв в области входа в пищевод.

Как отметил заведующий детским хирургическим отделением ОДКБ Олег Ларькин, миниатюрность предметов серьёзно осложнила диагностику и удаление. Тем не менее медикам удалось визуализировать и извлечь все фрагменты. Сейчас мальчик чувствует себя хорошо — его выписали домой.

По словам врача, случаи попадания магнитов в пищеварительный тракт нередко встречаются в практике детских хирургов и всегда несут серьёзную угрозу здоровью. Особенно опасны ситуации, когда ребёнок проглатывает несколько магнитов: оказавшись в разных петлях кишечника, они притягиваются друг к другу через стенки органов. Это может привести к тяжёлым осложнениям и потребовать полостной операции с ушиванием множественных отверстий в стенках желудка и кишечника.

Медики напомнили родителям о важности контроля за тем, с чем играют дети, и призывают внимательно относиться к выбору игрушек. Даже небольшая деталь может представлять серьёзную опасность для ребёнка.