В Рязанской области Общественный штаб по наблюдению за выборами приступил к работе

В Рязанской области официально запущен процесс общественного контроля за предстоящей избирательной кампанией. Сегодня состоялось первое заседание Общественного штаба по наблюдению за выборами, возобновившего свою деятельность в 2026 году. Ключевой задачей объявлено обеспечение легитимности и прозрачности голосования, которое в этом году пройдет в течение трех дней.

Заседание обновленного состава Штаба прошло при участии первого заместителя Председателя Правительства региона Дениса Бокова, заместителя министра территориальной политики Натальи Артонкиной, главы регионального избиркома Андрея Сидоренко, а также членов Общественной палаты и представителей НКО.

Денис Боков акцентировал внимание на высокой ответственности предстоящего электорального цикла, напомнив, что отправной точкой для активизации работы послужил Указ Президента РФ о назначении думских выборов на 20 сентября. Помимо федеральной кампании, в единый день голосования в регионе пройдут и местные выборы. Особый упор был сделан на необходимость тесной координации с избирательной комиссией и качественной подготовке наблюдателей.

«Избирательная кампания ответственная. Вопрос легитимности, прозрачности выборов – один из главных. Деятельность Общественного штаба нам позволяет этот принцип соблюдать, – сказал Денис Боков.– Важно работать во взаимодействии с избирательной комиссией Рязанской области, обучить общественных наблюдателей. Эта работа должна быть максимально открытой для всех избирателей, их у нас в регионе более 865 тысяч».

В свою очередь, Андрей Сидоренко сообщил о технических параметрах предстоящего голосования. Для удобства граждан участки будут открыты 18, 19 и 20 сентября. На всех 958 избирательных участках региона появится система видеонаблюдения. Отдельно было отмечено, что более 11 тысяч молодых рязанцев примут участие в выборах впервые. Также продолжится действие сервисов «Мобильный избиратель» и «ИнформУИК».

Главной темой обсуждения стала программа подготовки общественных наблюдателей. Руководитель Штаба Наталья Гришина подчеркнула, что в этом году разработана новая образовательная методика с учетом актуальных геополитических реалий. Она заверила, что корпус наблюдателей будет полностью готов к работе.

«Обучение пройдут 3 тысячи человек. Оно уже началось, – сказала Наталья Гришина. – Организация общественного наблюдения будет способствовать открытому и честному волеизъявлению наших граждан, позволит провести выборы в полном соответствии с законодательством РФ».

Итогом заседания стало утверждение плана работы Штаба и подписание Соглашения о взаимодействии между Общественной палатой и Избирательной комиссией Рязанской области на период электорального цикла-2026. Документ призван усилить правовую грамотность избирателей и гарантировать реализацию их конституционных прав.