Представлен трейлер фильма «Битва моторов» с Янковским и Борисовым

Представлен трейлер приключенческого фильма «Битва моторов» (12+) производства кинокомпании «Централ Партнершип» (входит в состав «Газпром-Медиа Холдинга»), компании «Кинослово», «Студии ТРИТЭ Никиты Михалкова», в партнерстве с «Газпром-Медиа Холдингом», при поддержке Фонда кино.

Фильм «Битва моторов» вдохновлен реальной историей. В центре сюжета — судьба Андрея Нагеля, энтузиаста и первопроходца отечественного автомобилестроения. В начале XX в., несмотря на скептицизм окружающих и жесткую конкуренцию с зарубежными производителями, он берется за амбициозный проект — разработку и выпуск первых автомобилей «Руссо-Балт». Его союзником становится талантливый инженер Дмитрий Бондарев, а главным испытанием — престижное Ралли Монако и выживание в мире, где господствуют европейские автомобильные гиганты.

Главные роли исполнили Иван Янковский (Андрей Нагель), Юра Борисов (Дмитрий Бондарев), Паулина Андреева (Лидия), Алексей Гуськов (Михаил Шидловский), Дарья Муреева (Надежда), Игорь Грабузов (Егор Полосухин), Ехезкель Лазаров (Густав Лист), Сергей Волков (Император Николай II), Антон Рогачев (Иван Иванов), Алексей Розин (Петр Степанов) и другие.

Петр Ануров, продюсер:

«Нам нравится делать большое зрительское кино, и это всегда совмещение нескольких жанров. В основе «Битвы моторов» лежит драма, но с точки зрения сюжета это и приключение, и роуд-муви (мы проносимся из России в Монако через всю Европу), и аттракционное кино. Гонки и трюки — одна из сильных, как мне кажется, визуальных сторон картины. Есть в ней и любовная линия. И такой калейдоскоп жанров при удачном сплетении дает суперэффект. Это фильм не только для мальчиков, которые любят машины. Это фильм не только для девушек, которые хотят посмотреть на красивых мужчин за рулем красивых авто. Это картина для самой широкой аудитории, и каждому будет за чем понаблюдать и от чего получить удовольствие».

Вадим Верещагин, продюсер:

«»Битва моторов» — это вдохновляющая история о мечте и смелости, любви и дружбе, которая будет понятна и легко найдет отклик в зрительских сердцах в любой точке мира. У фильма есть все, чтобы заинтересовать самую широкую аудиторию: масштаб постановки, харизматичный дуэт Ивана Янковского и Юры Борисова и невероятно захватывающее приключение. С нетерпением ждем, когда зрители смогут увидеть картину на больших экранах».

Илья Маланин, режиссер:

«В «Битве моторов» есть все, чтобы стать ожидаемым фильмом-событием: реальная история в основе, рассказывающая о создании и успехах первого русского автомобиля, а также о его триумфе на ралли в Монако; захватывающий сценарий, красивая эпоха, визуальные аттракционы и, конечно же, первая совместная работа двух главных актеров поколения — Юры Борисова и Ивана Янковского».

Иван Янковский, исполнитель роли Андрея Нагеля:

«Для меня эта история про борьбу, движение к цели, которую ты себе ставишь, пытаясь доказать в первую очередь себе, что ты чего-то стоишь. Это может дать тебе огромную силу и энергию, чтобы все преодолеть, победить и вырваться вперед всех ожиданий. Доказать прежде всего себе, что ты способен совершить что-то большое и важное. Это кино про взаимоотношения людей, это история веры, веры друг в друга. Через трудности, через большие проблемы можно прийти к очень высокой цели».

Юра Борисов, исполнитель роли Дмитрия Бондарева:

«Это кино про дружбу и про то, как двое людей поняли, что человек важнее, чем какие-то правила».

Паулина Андреева, исполнительница роли Лидии:

«Мне нравится один из многочисленных эффектов, который производит кино: когда ты соединяешься с героями, у которых, например, сначала что-то было, потом они все потеряли, а затем через муки и страдания приобрели больше, и у них все получилось. И ты всегда себя отождествляешь с таким героем и на какое-то время думаешь, что и у тебя получится. Вот, мне кажется, это и мотивирует к свершениям, к неординарным поступкам, что мне особенно нравится. Еще это визуально очень красиво и захватывающе».

Алексей Гуськов, исполнитель роли Михаила Шидловского:

«Это история об амбициях, которые живут в людях, — о том, чтобы сделать вопреки препятствиям и победить. Советую всем посмотреть».

Алексей Розин, исполнитель роли инженера Петра Егоровича:

«Это красивое жанровое приключенческое кино, которое мы так любим и которого никогда не бывает слишком много».

Антон Рогачев, исполнитель роли Ивана Иванова:

«Эти машины — больше, чем просто железо. Потому что за ними стоят люди, которые, создавая их, вложили много времени, сил и часть души, и сделали невозможное вопреки самым сложным обстоятельствам».

Фильм снимался в Санкт-Петербурге, Москве и Черногории.

Приключенческий блокбастер «Битва моторов» выйдет во всех кинотеатрах страны 8 октября 2026 года, дистрибьютор – «Централ Партнершип».