30 июня Юпитер перешёл в знак Льва. Это событие открывает период грандиозных возможностей. Эта планета отвечает за удачу, расширение горизонтов и материальный рост. Для каждого знака зодиака наступает время уникальных шансов — в бизнесе, творчестве и личной жизни.

Кто будет до июля следующего года любимчиком Юпитера, а кто изгоем? Астролог Юлия Гикис рассказала изданию TheDay, что приготовили звёзды каждому знаку зодиака.

Что значит переход Юпитера в знак Льва

Целый год Юпитер шёл по Раку и создавал для этого знака хорошие перемены. Он помогал находить новые решения в трудностях, умело сводил людей в сотрудничестве и открывал новые горизонты. Но теперь время пришло для Льва.

В созвездии Льва планета «большого счастья» ведёт себя очень темпераментно. Она воспринимает себя руководителем и лучшим организатором. Поэтому нам всем захочется действовать в сторону своих амбиций. Мы обязательно обратим внимание на своё «я», свой авторитет и гордость. В социуме максимально проявим себя в общественной жизни.

Овен: увлечение любимым делом

В этом году каждый Овен начнёт жить по-своему красиво. Наступит период глубокого увлечения любимым делом, будь то творчество или работа, но обязательно по любви.

Овен как в своей жизни, так и в жизни близких будет наблюдать торжественные мероприятия. Свободные Овны почувствуют любовные увлечения и насладятся романтическими отношениями. Семейных Овнов ждёт пополнение — от любви рождаются дети.

Телец: улучшение жилья и заработок на недвижимости

Если Телец решится улучшить свой уровень жизни, то начнёт с самого важного — жилья. Дорогостоящий ремонт может быть запланирован самим Тельцом. Не жалко будет тратить все свои накопления на недвижимость.

Смена места жительства и покупка нового жилья заинтересуют Тельца. Многие начнут зарабатывать деньги за счёт аренды или продажи имущества.

Близнецы: рекорд в общении и поездках

Близнецы — один из самых контактных знаков зодиака. В этом году они поставят рекорд в общении и перемещениях. Поездка за поездкой будет захватывать Близнеца. Обучения будут сопровождаться азартом и любопытством.

Новые документы могут получить Близнецы в этом году. Например, права на автомобиль. Дружите, общайтесь, знакомьтесь — и сработает правило семи рукопожатий.

Рак: счастье в деньгах и материальные перспективы

Юпитер сошёл с вашего знака, но до сих пор пытается сделать вас счастливым человеком. Счастье — в деньгах. Вы настроены будете расширить горизонты в материальном мире.

В деньгах будет присутствовать постоянство. Ваши приобретения также будут в будущем приносить доход. Ищите пути и не отказывайтесь от материальных перспектив.

Лев: уверенность и смелые проекты

Юпитер готов весь год дарить вам возможности и успех. Львы и так счастливый знак зодиака, которому лишний раз не нужно искать лучший путь. В этом году вы станете ещё увереннее и начнёте те проекты, которые раньше казались неподъёмными.

Вы измените свою жизнь без особого страха и переживаний. Будет казаться, что сейчас самое время действовать. Внутри вас есть достаточный ресурс. Масштабируйтесь — пришло ваше время.

Дева: тайные покровители и конфиденциальная информация

У вас появятся тайные покровители. Они, скрываясь от других, наведут порядок в некоторых сферах вашей жизни. Очень много конфиденциальной информации будет проходить через вас. Не хвастайтесь, не рассказывайте о том, чего ещё не достигли.

Дружите с лидерами и будьте терпеливее в карьере. И тогда на вашей улице перевернётся грузовик предложений и помощи по работе.

Весы: команда и общие ценности

Общее дело и общечеловеческие ценности заденут вас в этом году. Весы — точно человек команды и человек помощи. Друзья могут стать настолько близкими, что между вами начнёт таять недоверие. Вы увидите себя частью команды, в которой всегда найдётся для вас место. Эмоциональная близость возникнет с людьми, с которыми вы совместно займётесь общей работой. Жизнь в коллективе изменит вашу социальную жизнь.

Скорпион: карьерный рост и признание

Звёзды могут вас поздравить. Юпитер именно вам подарит карьерный рост. Но как на блюдечке принесёт, так на это блюдечко придётся поработать. Главное, что работа есть. А время для славы обязательно придёт.

Прекрасное время, если вы всё делали для того, чтобы вас заметили и оценили. У Юпитера есть глаза, которые точечно укажут, кто достоин из вас признания и награждения за ваш труд.

Стрелец: духовные ценности и новые горизонты

В жизнь человека приходят духовные ценности и интерес к миру. «Хочу всё по закону» — именно так Стрелец начнёт свой год по Юпитеру с июля. Честь важнее денег.

В этом году возникнет желание переехать или хотя бы посетить несколько мест. Они могут дать вам почувствовать себя в чужой культуре своим человеком. Многие подумают о зимовке в тёплых странах.

Козерог: прибыль и закон денег

Если вы задействованы в инвестиционной и финансовой сфере, то период обещает прибыль. Но без совести там делать нечего. В любом случае Юпитер будет вам помогать выравнивать финансовую сторону через других людей.

Важно понимать закон денег, а у каждого человека он свой. Поэтому задумайтесь: после каких поступков у вас начались денежные проблемы?

Водолей: отношения и встреча любви

Отношения — это слишком серьёзная тема. Ведь вы достаточно свободная личность, чтобы самостоятельно на себя надеть оковы. Но этот год всё может изменить. Свободные Водолеи изменят своё мнение о браке и серьёзных отношениях.

Есть шанс встретить свою любовь. Бизнес-партнёры, с кем вы сотрудничаете, улучшат ваше материальное положение. А социум готов будет завалить вас предложениями и улучшить уровень вашей жизни.

Рыбы: работа, дополнительный заработок и здоровье

Работа вас полюбит, осталось только полюбить вам работу. Дополнительный заработок, улучшение климата в рабочем коллективе, участие в новом проекте — вот сколько приготовил для вас Юпитер в этом году.

Но важнее всего здоровье. С помощью такой поддержки его можно улучшить с профилактической точки зрения.