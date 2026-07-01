Общество

Фонд «Навстречу переменам» объявил конкурс импакт-стартапов

Реклама: ООО «Т2 Мобайл», ИНН: 7743895280, erid: 2VtzqwGyr7s
Алексей Самохин
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T2, российский оператор мобильной связи, сообщил, что фонд «Навстречу переменам» проводит открытый конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Прием заявок на участие в нем продлится до 10 июля 2026 года. Победители получат доступ к программе профессионального развития сроком до трех лет и гранты от 750 тыс. рублей до 1 млн рублей.

К участию в конкурсе приглашаются лидеры социальных стартапов с инновационными решениями социальных и экологических проблем, социальные предприниматели, авторы социальных проектов на ранней стадии реализации идеи, прототипа или действующего проекта/организации, которому не более трех лет.

Конкурс проводится в трех номинациях: 

• «Лучший социальный стартап в сфере детства»: цель проекта – решить проблему детей и молодежи;

• «Лучший стартап, направленный на решение социальных и экологических проблем» – в номинации участвуют проекты, которые решают острые проблемы за пределами сферы детства;

• «Лучший цифровой социальный стартап» – проекты, решающие социальные и экологические проблемы через цифровые технологии: приложения, платформы, онлайн-сервисы, AI-решения.

Победители получат доступ к программе профессионального развития «Инкубатор» длительностью от 1 года до 3 лет, которая включает в себя участие в стратегических сессиях, работу с экспертами и менторами, обучение, обмен опытом. Дополнительно предусмотрена финансовая поддержка – гранты от 750 тыс. рублей до 1 млн рублей. Заявку на конкурс можно заполнить онлайн до 10 июля.

Юлиана Соколенко, руководитель направления КСО Т2:

«В Т2 ценят открытость и смелость лидеров социальных импакт-стартапов, которые предлагают новые решения и хотят сделать свой проект устойчивым. Мы также даем возможность своим сотрудникам стать интеллектуальными волонтерами и помочь своей экспертизой участникам конкурса на всех его этапах».

Анны Тюшкевич, член совета и соучредитель фонда «Навстречу переменам»:

«Вся программа фонда направлена на то, чтобы создать индивидуальный трек развития для каждого участника по его потребностям. Он включает лучшие технологии бизнес-обучения и наставничество ведущих экспертов и практиков российского бизнеса».

Игорь Ананьев, победитель конкурса прошлых лет:

«Я рад, что в моей жизни случился конкурс «Навстречу импакт-стартапам». Благодаря нашему проекту «Особая сборка», молодые люди с особенностями развития и инвалидностью находят работу. Если есть представление о ресурсах и целях запуска проекта, фонд – лучшая в России площадка для развития навыков социального предпринимателя».

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