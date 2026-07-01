Онлайн-кинотеатр Wink представил киноафишу на июль 2026 года

Онлайн-кинотеатр Wink, являющийся совместным предприятием «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы (НМГ), анонсировал линейку премьер на июль. В подборку самого жаркого месяца лета вошли новые детективные проекты, документальные сериалы о регионах России, мелодрамы и анимационные ленты для детских каникул.

Любителей остросюжетных триллеров из линейки Wink Originals ждет развязка сериала «После Фишера. Инквизитор» (18+), где главные роли исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. В июле выйдут финальные эпизоды этого проекта.

Документальный сектор представлен сразу двумя крупными премьерами, созданными при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»):

«Камчатский блюз» (18+) — проект кинокомпании «КиноМатрешка» о культурной жизни Камчатского полуострова через призму историй местных музыкантов, художников и хореографов. Ведущим выступил журналист и автор одноименной книги Игорь Мальцев.

— проект кинокомпании «КиноМатрешка» о культурной жизни Камчатского полуострова через призму историй местных музыкантов, художников и хореографов. Ведущим выступил журналист и автор одноименной книги Игорь Мальцев. «Русские усадьбы» (16+) — восьмисерийный проект АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор». В центре сюжета — Никита и Марк Тихоновы-Рау (отец и его десятилетний сын), которые занимаются восстановлением разрушающейся подмосковной усадьбы своих предков. Своим опытом возрождения исторических объектов в сериале делятся и другие успешные владельцы заброшенных усадеб.

Многосерийный художественный блок пополнится тремя релизами:

«Нейровася» (16+) — первый сезон сериала телеканала ТНТ стартует 1 июля. По сюжету полицейский старой закалки Василий Фролов (Владимир Епифанцев) получает в напарники нейросеть Свету (Дарья Блохина), встроенную непосредственно в его мозг.

— первый сезон сериала телеканала ТНТ стартует 1 июля. По сюжету полицейский старой закалки Василий Фролов (Владимир Епифанцев) получает в напарники нейросеть Свету (Дарья Блохина), встроенную непосредственно в его мозг. «Первая самая верная» (16+) — мелодрама телеканала Dомашний с Евгенией Вайс, Александром Гиренком и Никитой Абдуловым в главных ролях. Героиня сталкивается со сложным моральным выбором после того, как ее супруг сбивает на дороге ее бывшую любовь. Проект уже доступен на платформе.

— мелодрама телеканала Dомашний с Евгенией Вайс, Александром Гиренком и Никитой Абдуловым в главных ролях. Героиня сталкивается со сложным моральным выбором после того, как ее супруг сбивает на дороге ее бывшую любовь. Проект уже доступен на платформе. «Пилигрим» (18+) — пятый сезон детективного экшена Пятого канала стартует 5 июля. Агенты в исполнении Дениса Васильева, Марии Фефиловой и Артёма Кузьмина столкнутся с новой группировкой «0-19», копирующей их методы работы, и попытаются предотвратить катастрофу на химзаводе.

Для детской аудитории Wink приготовил два анимационных фильма о приключениях дальневосточных зверят: «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+), рассказывающий о путешествии к знаменитому озеру, и музыкальную историю «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+). Главных героев озвучили Александра Урсуляк и Агния Кузнецова.