Новости кино и ТВ

Онлайн-кинотеатр Wink представил киноафишу на июль 2026 года

Алексей Самохин
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Онлайн-кинотеатр Wink, являющийся совместным предприятием «Ростелекома» и Национальной Медиа Группы (НМГ), анонсировал линейку премьер на июль. В подборку самого жаркого месяца лета вошли новые детективные проекты, документальные сериалы о регионах России, мелодрамы и анимационные ленты для детских каникул. 

Любителей остросюжетных триллеров из линейки Wink Originals ждет развязка сериала «После Фишера. Инквизитор» (18+), где главные роли исполнили Александр Петров, Юлия Снигирь и Полина Гухман. В июле выйдут финальные эпизоды этого проекта.

Документальный сектор представлен сразу двумя крупными премьерами, созданными при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»):

  • «Камчатский блюз» (18+) — проект кинокомпании «КиноМатрешка» о культурной жизни Камчатского полуострова через призму историй местных музыкантов, художников и хореографов. Ведущим выступил журналист и автор одноименной книги Игорь Мальцев.
  • «Русские усадьбы» (16+) — восьмисерийный проект АНО «Лаборатория Социальных Коммуникаций «Третий Сектор». В центре сюжета — Никита и Марк Тихоновы-Рау (отец и его десятилетний сын), которые занимаются восстановлением разрушающейся подмосковной усадьбы своих предков. Своим опытом возрождения исторических объектов в сериале делятся и другие успешные владельцы заброшенных усадеб.

Многосерийный художественный блок пополнится тремя релизами:

  • «Нейровася» (16+) — первый сезон сериала телеканала ТНТ стартует 1 июля. По сюжету полицейский старой закалки Василий Фролов (Владимир Епифанцев) получает в напарники нейросеть Свету (Дарья Блохина), встроенную непосредственно в его мозг.
  • «Первая самая верная» (16+) — мелодрама телеканала Dомашний с Евгенией Вайс, Александром Гиренком и Никитой Абдуловым в главных ролях. Героиня сталкивается со сложным моральным выбором после того, как ее супруг сбивает на дороге ее бывшую любовь. Проект уже доступен на платформе.
  • «Пилигрим» (18+) — пятый сезон детективного экшена Пятого канала стартует 5 июля. Агенты в исполнении Дениса Васильева, Марии Фефиловой и Артёма Кузьмина столкнутся с новой группировкой «0-19», копирующей их методы работы, и попытаются предотвратить катастрофу на химзаводе.

Для детской аудитории Wink приготовил два анимационных фильма о приключениях дальневосточных зверят: «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» (0+), рассказывающий о путешествии к знаменитому озеру, и музыкальную историю «Лео и Тиг. Волшебные песни» (0+). Главных героев озвучили Александра Урсуляк и Агния Кузнецова.

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