Студентка РязГМУ стала финалистом Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Студентка Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Алина Ларева вошла в число финалистов престижного Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Девушка преодолела серьезный отбор и оказалась в списке из 320 участников, которые поборются за победу в заключительном этапе.

Свою работу Алина представила в номинации «Моё здоровье». Ее авторский проект под названием «Большие для маленьких» посвящен созданию спортивно-образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ключевая особенность инициативы — вовлечение студентов-спортсменов в качестве наставников, что позволит сделать занятия инклюзивными и доступными.

Финальное испытание для участников пройдет в дистанционном формате. Трансляция защит проектов будет организована в официальном паблике конкурса в социальной сети «ВКонтакте», где все желающие смогут следить за выступлениями финалистов.