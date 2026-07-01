Фото Правительства Рязанской области
Общество

Студентка РязГМУ стала финалистом Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Олеся Чугунова
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Студентка Рязанского государственного медицинского университета имени академика И.П. Павлова Алина Ларева вошла в число финалистов престижного Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия». Девушка преодолела серьезный отбор и оказалась в списке из 320 участников, которые поборются за победу в заключительном этапе.

Свою работу Алина представила в номинации «Моё здоровье». Ее авторский проект под названием «Большие для маленьких» посвящен созданию спортивно-образовательной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья. Ключевая особенность инициативы — вовлечение студентов-спортсменов в качестве наставников, что позволит сделать занятия инклюзивными и доступными.

Финальное испытание для участников пройдет в дистанционном формате. Трансляция защит проектов будет организована в официальном паблике конкурса в социальной сети «ВКонтакте», где все желающие смогут следить за выступлениями финалистов.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
Онлайн-кинотеатр Wink представил киноафишу на июль 2026 года
Следующая статья
Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии на девяти улицах 2 и 3 июля

Популярные материалы

Общество

Минобр Рязанской области опубликовал фото с выпускных вечеров 

В школах Рязанской области 27 июня прошли выпускные вечера. В этом году со школьной скамьи во взрослую жизнь отправились более 4,5 тысячи одиннадцатиклассников.
Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Новости России

Эксперт объяснил, почему Россия предупредила США о новом ударе «Орешником»

Москва могла предупредить Вашингтон о скором ударе «Орешником» по...
Новости России

Криминалист назвал приоритетную версию убийства студента сверстниками в Омске

Убийство студента исторического факультета в Омске, в котором подозревают его...
Интересное

Жириновский пророчил единственный шаг для победы России. Без него мир не наступит

Олег Жириновский раскрыл завет отца. Украина — только инструмент. Настоящая цель — далеко за её пределами.
Темы
Власть и политика

В Рязанской области Общественный штаб по наблюдению за выборами приступил к работе

Ключевой задачей объявлено обеспечение легитимности и прозрачности голосования, которое в этом году пройдет в течение трех дней.
Общество

Рязанцам рассказали о цифровых инструментах контроля за ЖКХ

Государственная жилищная инспекция Рязанской области подвела итоги внедрения мобильного сервиса «Госуслуги Дом», созданного для мгновенного реагирования на проблемы в коммунальной сфере.
Общество

Аркадий Фомин рассмотрел обращения жителей поселка Лесной

Речь шла о благоустройстве населенного пункта и привлечении в сельскую местность молодых кадров.
Общество

Более 2,3 млн россиян хотели был построить свой дом с использованием ипотеки

Такие данные приводит министерство строительного комплекса Российской Федерации.
Общество

Рязанская область выиграла два всероссийских молодёжных конкурса

Рязанская область вновь подтвердила статус одного из ведущих молодёжных регионов страны.
Общество

Компания «Р‑Энергия» отметила 20‑летие и заложила капсулу времени для потомков

Торжественное мероприятие собрало сотрудников, партнёров и почётных гостей.
Общество

В школе № 69 Рязани установят мемориал выпускнику, погибшему в зоне СВО

На заседании гордумы принят ряд социально значимых решений.
Общество

Доходы Рязани за 2025 год превысили 26 млрд рублей, а налоговые поступления выросли на полмиллиарда

Бюджет сохранил программную структуру: на 19 муниципальных программ направлено 26,9 млрд рублей.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье