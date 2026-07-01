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Общество

Рязанцев предупредили об отключении электроэнергии на девяти улицах 2 и 3 июля

Алексей Самохин
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В Рязани запланированы временные отключения электроэнергии в частном секторе. Об этом сообщили в АО «РГРЭС».

Подача ресурса будет приостановлена 2 и 3 июля 2026 года в период с 09:30 до 16:00. Ограничения связаны с необходимостью проведения плановых технических работ — специалисты будут выполнять опиловку ветвей деревьев в охранной зоне воздушных линий электропередачи (ВЛ-0,4 кВ от ТП-587).

В зону отключения попадут жилые дома по следующим адресам:

  • ул. Лесная, д. 1–71 (нечетная сторона), 2–58 (четная сторона);
  • ул. Дорожная, д. 2–34б (четная сторона), 33–47 (нечетная сторона);
  • ул. Добролюбова, д. 23–35, 41, 43 (нечетная сторона), 36–48, 52–58 (четная сторона);
  • ул. Шевцовой, д. 15–27 (нечетная сторона), 20–30 (четная сторона);
  • ул. Тюленина, д. 5–15 (нечетная сторона), 2, 16–36 (четная сторона);
  • 1-й Лесной проезд, д. 11, 14, 16, 18, 20, 22;
  • 1-й проезд Шевцовой, д. 1–25 (нечетная сторона), 2–36 (четная сторона);
  • 5-й проезд Добролюбова, д. 3–59 (нечетная сторона), 4–62 (четная сторона);
  • 6-й проезд Добролюбова, д. 5–33 (нечетная сторона), 4–34 (четная сторона).

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