Общество

Работники РЭСК приняли участие в благотворительной акции «Коробка храбрости»

Алексей Самохин
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Коллектив ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) принял участие во всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Сотрудники компании собрали и передали подарки для детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях.

Акция проходит ежегодно, её цель — поддержка детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях.

«Коробка храбрости» обычно располагается в процедурных кабинетах. После медицинской процедуры ребенок может выбрать из нее любой понравившийся подарок. Это служит своеобразной наградой за смелость и помогает преодолеть страх перед медицинскими манипуляциями.

В рамках сбора работники ПАО «РЭСК» принесли и передали в медицинские учреждения настольные игры, наборы для творчества, фломастеры, карандаши, книги, пазлы, конструкторы и многое другое.

«Участие в таких благотворительных инициативах — важная часть корпоративной культуры нашей компании. Мы понимаем, как непросто детям находиться в больничных стенах, вдали от дома. Надеемся, что наши подарки придадут ребятам уверенности, подарят улыбки и напомнят о том, что их поддерживает вся страна», — отметили в ПАО «РЭСК».

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