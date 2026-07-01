Работники РЭСК приняли участие в благотворительной акции «Коробка храбрости»

Коллектив ПАО «РЭСК» (входит в Группу РусГидро) принял участие во всероссийской благотворительной акции «Коробка храбрости». Сотрудники компании собрали и передали подарки для детей, проходящих длительное лечение в медицинских учреждениях.

Акция проходит ежегодно, её цель — поддержка детей, находящихся на длительном лечении и реабилитации в медицинских учреждениях.

«Коробка храбрости» обычно располагается в процедурных кабинетах. После медицинской процедуры ребенок может выбрать из нее любой понравившийся подарок. Это служит своеобразной наградой за смелость и помогает преодолеть страх перед медицинскими манипуляциями.

В рамках сбора работники ПАО «РЭСК» принесли и передали в медицинские учреждения настольные игры, наборы для творчества, фломастеры, карандаши, книги, пазлы, конструкторы и многое другое.