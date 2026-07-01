В Рязанской области 2 июля ожидается жара до +32°С

В Рязанской области 2 июля синоптики регионального ЦГМС прогнозируют по-настоящему летнюю погоду без осадков. День обещает быть солнечным и очень теплым, ночные температуры останутся комфортными.

По данным метеорологов, в регионе ожидается небольшая облачность без осадков. Весь день небо будет преимущественно ясным, что создаст идеальные условия для отдыха на природе и пляжного сезона.

Ветер будет менять свое направление в течение дня: с северного на юго-западный. Ночью его скорость составит 3-8 метров в секунду, днем — 5-10 метров в секунду. Такой умеренный ветер обеспечит приятную прохладу в тени и не будет создавать дискомфорта.

Ночью воздух остынет до +12…+17°С, что создаст комфортные условия для сна. Днем же ожидается настоящая жара — воздух прогреется до +27…+32°С.

Погода 2 июля благоприятна для активного отдыха на природе, купания в водоемах, дачных работ в утренние и вечерние часы, а также прогулок и пикников. Главное — соблюдать меры предосторожности в жаркие полуденные часы.