Верховный суд России запретил «схему Долиной»

Президиум Верховного суда Российской Федерации под руководством Игоря Краснова запретил «схему Долиной» — теперь нельзя отменять сделки с жильём только из-за заблуждения продавца. По данным Shot, суд утвердил масштабный обзор судебной практики по делам, связанным с оспариванием сделок. Документ содержит 20 правовых позиций, сформированных на основе анализа судебных решений за период с 2022 по 2025 год.

Ключевое изменение касается защиты покупателей недвижимости. Теперь судам необходимо учитывать добросовестное поведение приобретателя жилья, а также наличие у него возможности распознать заблуждение, под влиянием которого действовал продавец.

Важный принцип, закрепленный в обзоре: обе стороны сделки должны получать равный объем правовой защиты. Это означает, что интересы покупателя теперь учитываются в той же мере, что и интересы продавца.

Сделка по продаже недвижимости, совершенная жертвой мошенников, может быть признана недействительной только в одном случае — если покупатель знал или должен был знать об обмане. Если же приобретатель действовал добросовестно и не имел информации о мошеннических действиях третьих лиц, сделка остается в силе.

При этом если стороны уже исполнили договор, суд применяет последствия недействительности сделки только при наличии доказательств недобросовестности покупателя.

Верховный суд четко разъяснил: заблуждение продавца относительно мотивов сделки не считается существенным основанием для признания ее недействительной по статье 178 Гражданского кодекса. Это означает, что сам факт того, что продавец ошибался в причинах продажи недвижимости, не может служить автоматическим поводом для отмены сделки.

Отдельное внимание в обзоре уделено договорам дарения жилья. Они могут быть признаны недействительными как подозрительные сделки в рамках дела о банкротстве, если установлено, что целью дарения было причинить вред имущественным интересам кредиторов.