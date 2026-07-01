Фото: t.me/umvd62
Происшествия

В Новомичуринске мужчина украл велосипед ради денег на наркотики

Анастасия Мериакри
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Сотрудники отдела МВД России «Пронский» раскрыли кражу велосипеда из подъезда многоквартирного дома в городе Новомичуринске Пронского округа. Злоумышленником оказался 29-летний местный житель, который похитил имущество ради денег на наркотики.

В полицию обратился 40-летний житель Новомичуринска. Мужчина сообщил, что накануне вечером оставил свой велосипед в подъезде многоквартирного дома, а утром обнаружил пропажу. Как выяснили оперативники, владелец не использовал никаких средств защиты — ни парковочного тросика, ни других противоугонных приспособлений.

Сотрудники уголовного розыска начали опрос местных жителей. В ходе мероприятия выяснилось, что на окраине города мужчина предлагал купить с рук велосипед, по описанию похожий на пропавший. Продавцом оказался 29-летний житель Новомичуринска.

Полицейские быстро разыскали подозреваемого и установили его причастность к краже. При осмотре прилегающей территории в кустах рядом с домом злоумышленника был обнаружен украденный велосипед. Мужчина задержан, похищенное имущество изъято и будет возвращено законному владельцу.

По предварительным данным, 29-летний задержанный недавно пристрастился к употреблению синтетических наркотиков. Чтобы добыть деньги на запрещенные препараты, он решил пойти на кражу. Злоумышленник обходил подъезды многоквартирных домов в поисках легкой добычи. Велосипед, оставленный без защиты на лестничной площадке, стал идеальной целью для его криминальных планов.

Похитив велосипед, мужчина спрятал его у себя дома и попытался сбыть, но не успел — полицейские задержали его до завершения сделки.

Следователь полиции возбудил в отношении задержанного уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Сотрудники МВД напоминают жителям Рязанской области о необходимости соблюдать правила безопасности при хранении велосипедов. Похитители пользуются небрежностью граждан, которые оставляют ценное имущество без присмотра в подъездах и местах общего пользования, ошибочно считая это безопасным.

Полицейские рекомендуют использовать надежные противоугонные тросики, блокировать оба колеса, не хранить велосипеды в подъездах, обозначать их особыми приметами и забирать с собой съемное оборудование.

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