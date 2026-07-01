Фото с сайта правительства Рязанской области
Власть и политика

Павел Малков: Механизм целевого обучения в Рязанском регионе активно развивается

Анастасия Мериакри
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Губернатор Рязанской области Павел Малков провел 1 июля заседание Правительства региона, посвященное ходу реализации поручений по кадровому обеспечению работодателей и развитию механизма целевого обучения. Работа ведется в рамках задач национального проекта «Кадры».

Организацию работы по целевому обучению представил министр труда и социальной защиты населения Рязанской области Андрей Кричинский. По его словам, прием заявок от абитуриентов и студентов стартовал 10 июня.

Системная работа по профориентации охватывает школьников начиная с 6 класса и учитывает как запросы рынка труда, так и задачи по снижению оттока специалистов из региона. В каждом колледже и вузе созданы координационные центры трудоустройства.

В этом году более 200 работодателей региона направили свыше 1500 заявок на целевое обучение. Самые востребованные сферы: здравоохранение, образование, сельское хозяйство, оборонно-промышленный комплекс.

В рамках национального проекта «Кадры» регион добился значительных результатов. Плановый показатель по обеспечению кадрами предприятий оборонно-промышленного комплекса в текущем году уже перевыполнен в полтора раза. Объем федерального финансирования превысил 13 миллионов рублей.

По нацпроекту «Кадры» поддержку в обучении получают мамы в декрете, женщины с детьми в возрасте до 7 лет, участники СВО и члены их семьей, граждане старше 50 лет. Занятия ведутся по 150 направлениям подготовки. Также в центре «Сосновый бор» ведется точечная работа с участниками спецоперации и их близкими, реализуются различные кадровые проекты. С 2026 года для повышения эффективности работы центр «Сосновый бор» будет объединен с учебным центром службы занятости.

Подводя итоги обсуждения, Павел Малков подчеркнул важность дальнейшей системной работы в данном направлении.

«Механизм целевого обучения в регионе активно развивается. Рад, что с каждым годом у нас количество целевиков растет. Системную работу надо продолжать. Важно, чтобы каждый студент уже с 3-4 курса должен примерно понимать, где он будет работать, и проходить практику на реальных предприятиях, быть в контакте с работодателем. Это наша ключевая задача в системе профобразования», — отметил губернатор.

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