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Экономика и бизнес

Рязанцы в первом квартале 2026 года взяли в кредитных кооперативах 21 млн рублей

Анастасия Мериакри
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Жители Рязанской области в первом квартале 2026 года активно пользовались услугами кредитных потребительских кооперативов (КПК), причем объем выданных займов значительно превысил сумму привлеченных средств.Об этом сообщили в рязанском отделении ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.

За три месяца 2026 года рязанцы заключили с кредитными потребительскими кооперативами 107 договоров займа на общую сумму 21 миллион рублей. При этом сами кооперативы привлекли от населения в качестве вкладов лишь 10 миллионов рублей. Таким образом, объем выданных займов в два раза превысил сумму принятых средств.

Отмечается и увеличение количества участников кооперативов. На начало апреля 2026 года в КПК состояли 656 рязанцев, что почти на 10 процентов больше, чем годом ранее. Рост популярности кооперативов свидетельствует о повышении интереса жителей региона к альтернативным финансовым инструментам.

Главный юрисконсульт юридического отдела рязанского отделения Банка России Марианна Рябова подчеркнула особый статус кредитных потребительских кооперативов как финансовых институтов.

«Кредитный потребительский кооператив — особый финансовый институт. Пайщики несут ответственность за его развитие и финансовое состояние. Они берут на себя ряд обязательств: регулярную уплату членских взносов для работы кооператива, участие в покрытии его убытков и ответственность по долгам кооператива», — отметила представитель регулятора.

Кредитные потребительские кооперативы функционируют по принципу взаимопомощи. Они предоставляют займы исключительно своим членам и принимают средства только от пайщиков. Такая модель отличается от традиционных банковских услуг и предполагает более тесное взаимодействие между участниками.

Банк России рекомендует гражданам проявлять бдительность перед тем, как вкладывать деньги в кооператив или брать займ. Необходимо убедиться, что компания работает легально и состоит в соответствующем государственном реестре. Проверить сведения о КПК можно с помощью специального сервиса на официальном сайте Банка России.

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