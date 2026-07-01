Тело звезды «Бригады» и «Бумера» Александра Высоковского обнаружили в Оке

В Подмосковье нашли тело российского актера Александра Высоковского, известного по ролям в сериале «Бригада» и фильме «Бумер». Артисту было 62 года. Об этом сообщает канал SHOT.

Александр Высоковский пропал в конце июня во время рыбалки на реке Ока в районе Пущинской косы. Он отправился на реку вместе со своим 17-летним сыном. Подросток потерял отца из вида, когда тот ушел дальше по косе. Сын некоторое время ждал и искал его, после чего вернулся домой один. Близкие забили тревогу, супруга актера Лилия заявила о его пропаже.

Родные до последнего надеялись найти артиста живым. Жена Высоковского публично обращалась за помощью в социальных сетях, прося рыбаков с моторными лодками и эхолотами помочь в поисках. Она отмечала, что течение в районе Пущинской косы очень сильное, и просила пройти русло и береговую линию вниз по течению.

К сожалению, поиски не увенчались успехом — тело актера обнаружили водолазы.

На счету Александра Высоковского десятки ролей в кино и сериалах. Зрители помнят его по таким культовым проектам, как «Бригада», «Бумер», «Ундина», «Марш Турецкого» и многим другим.