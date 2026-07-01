Фото: 7info
Культура и события

Звонари из 14 регионов России, Беларуси и Израиля приедут на фестиваль в Рязань

Анастасия Мериакри
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8 июля в Рязанском кремле состоится юбилейный, десятый Международный фестиваль «Рязанские перезвоны». В этом году масштабное мероприятие соберет мастеров колокольного звона из 14 российских регионов, а также гостей из Беларуси и Израиля.

Посетителей ждет насыщенная культурная программа. На Соборной колокольне и специальной передвижной звоннице прозвучат как авторские, так и классические колокольные звоны в исполнении лучших мастеров. Гости фестиваля смогут не только услышать уникальные мелодии, но и увидеть искусство звонарей в действии.

Особое место в программе займет вручение медалей «За любовь и верность» — почетной награды, которой отмечаются крепкие семейные пары.

Для семей с детьми организаторы подготовили специальную программу. На территории Рязанского кремля будет работать тематическая ярмарка, где можно приобрести сувениры и изделия народных мастеров. Также пройдут семейные мастер-классы, где взрослые и дети смогут попробовать себя в различных ремеслах и творчестве.

Особое внимание будет уделено выступлению Московского казачьего хора, который станет главным музыкальным гостем фестиваля. Коллектив известен своим мощным и душевным исполнением народных и казачьих песен.

Фестиваль «Рязанские перезвоны» начнется в 17:00. Вход на мероприятие свободный для всех желающих.

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