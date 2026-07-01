Фото Правительства Рязанской области
Общество

Павел Малков поручил ужесточить контроль за пожарами и рекламным мусором

Олеся Чугунова
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Губернатор Рязанской области Павел Малков провёл плановое заседание регионального кабмина, в центре внимания которого оказались вопросы противопожарной безопасности, подготовка востребованных специалистов, молодёжная политика и благоустройство. Члены правительства отчитались о выполнении ранее данных поручений главы региона, а также о работе с жалобами жителей, поступающими через соцсети и платформы обратной связи.

Открывая совещание, Павел Малков акцентировал внимание на аномальной жаре, которая сохраняет высокий класс пожарной опасности на территории области. В этой связи он потребовал от всех служб повышенной бдительности.

«Обстановка должна быть везде под контролем, особенно в лесах. Ведомства, службы прошу обеспечить полную готовность», — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что в регионе действует запрет на посещение лесов и усилены патрульные группы, а также призвал рязанцев соблюдать правила безопасности и немедленно информировать о любых возгораниях.

Отдельным блоком Павел Малков затронул проблему незаконной рекламы, которая активно обсуждалась во время его майского прямого эфира с населением. Глава региона назвал расклеенные повсюду листовки пережитком прошлого, портящим внешний вид городов.

«Я не очень понимаю целевую аудиторию этих бумажек. Это пережиток прошлых времен, мусор, который портит облик наших городов и населенных пунктов», — заявил Павел Малков.

Для борьбы с этим явлением по поручению губернатора был модернизирован цифровой сервис «Открытый регион 62». Министр цифрового развития Максим Соников доложил о запуске трёх новых функций в приложении, позволяющих оперативно сообщать о незаконной рекламе, уличной торговле и нелегальной продаже алкоголя. Все сигналы через платформу обратной связи автоматически направляются в профильные ведомства.

Однако Малков подчеркнул, что сбор информации — это лишь полдела, и потребовал выработать действенные меры воздействия на нарушителей, а не просто механически срывать объявления. Он дал поручение минцифры совместно с мэрией Рязани проработать системные предложения по данному вопросу.

Кроме того, в ходе разбора обращений из социальных сетей губернатор затронул проблему стихийных свалок, возникающих рядом с контейнерными площадками. Он поручил министерству ТЭК и ЖКХ найти комплексное решение, чтобы пресечь неконтролируемое складирование отходов, не относящихся к ТКО, и предложил создать специализированный штаб для координации этой работы и контроля за вывозом негабаритного мусора в каждом муниципалитете.

В финале заседания были приняты изменения в нормативные акты, корректирующие бюджет ТФОМС в связи с сокращением потока пациентов, уехавших на лечение в другие регионы, что позволит перераспределить средства на рязанские медучреждения. Также были упорядочены правила нестационарной торговли для обеспечения комфорта покупателей и соблюдения норм благоустройства.

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