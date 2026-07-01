Провокаторы с «Дальнего Востока» пытаются обмануть рязанских ветеранов

Поддельная рассылка о раздаче подарков от имени депутата Госдумы от «Единой России» Андрея Красова дезинформировала ветеранов СВО.

1 июля с целью провокации была организована рассылка на электронные почты подведомственных учреждений минсоцзащиты. В ней говорилось о необходимости оповестить ветеранов СВО и боевых действий о том, что планируется раздача подарков от имени первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по обороне Андрея Красова.

Это мошенническая рассылка, направленная на сбор персональных данных, а также обвинение Андрея Красова, выдвинутого в качестве кандидата на выборах в Госдуму от «Единой России», в подкупе избирателей.

Штаб общественной поддержки «Единой России» информирует о том, что не имеет отношения к этой провокации, и уже началась работа по подготовке жалобы на незаконную агитацию и распространение заведомо ложной информации неизвестными лицами от имени кандидата.