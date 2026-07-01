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Новости России

Генерал Попов рассказал, откуда летели дроны для атаки на Архангельск

Никита Рязанцев
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Беспилотники, которые пытались атаковать Архангельскую область, могли запустить с Белого моря, заявил в беседе с «АиФ» генерал-майор Владимир Попов.

Вечером и ночью 30 июня в регионе объявляли опасность БПЛА. О поврежденных объектах или пострадавших среди мирных жителей не сообщалось.

«Дроны могут лететь со стороны Белого моря с проходящих мимо кораблей под разными флагами. По Северному морскому пути много кораблей ходит, которые перевозят грузы. Не исключено, что диверсанты арендуют такие платформы и запускают оттуда БПЛА по заданным целям», — пояснил Попов.

По его мнению, беспилотники вряд ли могли долететь с территории Прибалтики или Финского залива, так как расстояние до Архангельской области слишком большое.

«Это очень большое расстояние, но такой вариант я не исключаю до конца, его прорабатывать тоже нужно», — добавил Попов.

Как сообщало Минобороны, в общей сложности минувшей ночью силы ПВО сбили 179 украинских дронов над Россией.

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