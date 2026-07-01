В Москве массажист обвинен в попытке изнасилования клиентки во время сеанса

Столичное следственное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело в отношении массажиста, которого клиентка обвинила в насильственных действиях сексуального характера. Инцидент произошел в одном из салонов на улице Космонавтов, сообщает Shot.

По информации канала, 25-летняя девушка по имени Настя пришла на сеанс массажа к 56-летнему мастеру Михаилу. Ранее она уже дважды посещала этого специалиста. Однако на этот раз, по словам клиентки, массажист начал к ней приставать. Девушка утверждает, что мужчина разделся, надел презерватив и лег рядом с ней на кушетку. Посетительница смогла вырваться и убежала из салона, после чего обратилась в полицию.

Массажист свою вину не признает. По его словам, сеанс прошел в штатном режиме, а все обвинения в эротических действиях — лишь фантазия бывшей коллеги.

Как стало известно, обвиняемый и заявительница были знакомы ранее — они работали вместе в одном из фитнес-клубов. В настоящее время мужчина зарегистрирован как индивидуальный предприниматель, а девушка работает менеджером на торговых площадках.

Сотрудники полиции задержали массажиста. Следственный комитет по Москве возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Следствие устанавливает все детали инцидента.

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