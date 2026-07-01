Школьница, сдавшая ЕГЭ на 500 баллов, сообщила о необычном ритуале

Выпускница московской школы № 1409 Екатерина Малкова, которая впервые в истории набрала 500 баллов на ЕГЭ, брала на каждый экзамен особый талисман, пишет E1.RU.

Ранее сообщалось, что она получила максимальную оценку по русскому языку, профильной математике, химии, физике и информатике. Выяснилось, что на все экзамены школьница брала с собой подвеску из дерева в виде совы. Ее купили родители Кати во время поездки в зоопарк в детстве, это была ее любимая птица.

«Я всегда носила эту подвеску с собой, очень любила. Но в какой-то момент она, к сожалению, потерялась. И на протяжении нескольких лет я считала ее утерянной, уже отчаялась ее найти. Но в какой-то момент случайно нашла ее в сумке. И тогда я решила, что это значимое событие», — рассказала Екатерина.

Она начала интенсивную подготовку к ЕГЭ в 11-м классе. Катя занималась с учителями и репетиторами, переключаясь между предметами и находя время для своих увлечений. Это позволило ей не переутомляться.

Выпускница планирует поступить в МГТУ или на химический факультет МГУ и связать свою будущую карьеру с физикой или химией, углубившись в одну из этих наук.