Мать рассказала, как 12-летнему сыну удалось одолеть медведя в лесу под Пермью

Мальчик смог выжить при нападении на него медведя в Пермском крае благодаря крику, рассказала « КП » его мать Людмила.

Эта удивительная история приключилась 30 июня. Медведь набросился на женщину, мужчину и их 12-летнего сына, которые собирали землянику в трех километрах от деревни Васюкова. Собеседница издания уточнила, что зверь прыгнул на мальчика и уронил его землю, после чего лег на ребенка сверху.

«Хорошо, что не раздавил сына, потому что он достаточно тяжелый. И (мальчик. — Прим. Ред.), как мог, отогнал его — криком. Мы все кричали. Медведь испугался и отошел. В руках у нас ничего не было, поэтому мы могли только кричать. Когда хищник отскочил, муж взял ребенка за руку, мы тихонечко отошли», — пояснила женщина.

По ее словам, семья бежала до машины и кричала, а затем прыгнула в нее и уехала. При этом медведь еще долго провожал их.

Мать мальчика подчеркнула, что сейчас с ее сыном все в порядке, он отделался царапинами на пояснице и плече, а также гематомой.