Жара до +33°С сменится грозами и ливнями в выходные в Рязанской области

Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов поделился подробным прогнозом погоды для Рязанской области на начало июля. По словам ученого, регион ожидает кратковременный пик аномальной жары, который к выходным сменится резким похолоданием и грозовыми ливнями.

До четверга, 2 июля, на погоду будет влиять европейский антициклон, принесший аномальную жару в Центральную Европу. В Рязани дневные температуры достигнут +32…+33 градусов, однако переносить жару будет легче благодаря устойчивому северному ветру.

Настоящий пик потепления придется на 2 и 3 июля. Остатки европейской жары соединятся с уральским антициклоном, образовав единый пояс высокого давления. Ветер стихнет и сменится на южный, а по всему региону установится 30-градусная жара при ясном небе и полном отсутствии осадков.

Однако жара продлится недолго. Уже вечером в пятницу, 3 июля, начнется рост облачности. В субботу температура снизится до +26 градусов, а регион накроют грозовые ливни, которые часто приходят на смену жарким периодам.

В воскресенье, 5 июля, в Рязанскую область придет полноценный циклон, оттеснив жару на восток. Ожидается пасмурная дождливая погода с холодным ветром. Температура резко упадет до +19…+22 градусов, а за сутки может выпасть до 20 мм осадков, при этом в зоне гроз количество осадков может быть значительно больше.

В дальнейшем циклонический характер погоды сохранится вплоть до середины первой декады июля. 8 июля с запада придет очередной циклон, центр которого будет кружить между Москвой и Могилевом. Ожидается переменная облачность и периодические дожди. Ночные температуры опустятся до +11…+14, а дневные будут колебаться около +20 градусов.

Сергей Тобратов отметил, что такая прохладная и влажная погода очень благоприятна для распространения фитофторы, что важно учитывать садоводам и огородникам. Существенное потепление до +25 градусов и ослабление циклонических влияний ожидается лишь в начале второй декады июля.