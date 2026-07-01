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Погода

Жара до +33°С сменится грозами и ливнями в выходные в Рязанской области

Анастасия Мериакри
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Руководитель лаборатории геохимии ландшафтов РГУ имени С.А. Есенина Сергей Тобратов поделился подробным прогнозом погоды для Рязанской области на начало июля. По словам ученого, регион ожидает кратковременный пик аномальной жары, который к выходным сменится резким похолоданием и грозовыми ливнями.

До четверга, 2 июля, на погоду будет влиять европейский антициклон, принесший аномальную жару в Центральную Европу. В Рязани дневные температуры достигнут +32…+33 градусов, однако переносить жару будет легче благодаря устойчивому северному ветру.

Настоящий пик потепления придется на 2 и 3 июля. Остатки европейской жары соединятся с уральским антициклоном, образовав единый пояс высокого давления. Ветер стихнет и сменится на южный, а по всему региону установится 30-градусная жара при ясном небе и полном отсутствии осадков.

Однако жара продлится недолго. Уже вечером в пятницу, 3 июля, начнется рост облачности. В субботу температура снизится до +26 градусов, а регион накроют грозовые ливни, которые часто приходят на смену жарким периодам.

В воскресенье, 5 июля, в Рязанскую область придет полноценный циклон, оттеснив жару на восток. Ожидается пасмурная дождливая погода с холодным ветром. Температура резко упадет до +19…+22 градусов, а за сутки может выпасть до 20 мм осадков, при этом в зоне гроз количество осадков может быть значительно больше.

В дальнейшем циклонический характер погоды сохранится вплоть до середины первой декады июля. 8 июля с запада придет очередной циклон, центр которого будет кружить между Москвой и Могилевом. Ожидается переменная облачность и периодические дожди. Ночные температуры опустятся до +11…+14, а дневные будут колебаться около +20 градусов.

Сергей Тобратов отметил, что такая прохладная и влажная погода очень благоприятна для распространения фитофторы, что важно учитывать садоводам и огородникам. Существенное потепление до +25 градусов и ослабление циклонических влияний ожидается лишь в начале второй декады июля.

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