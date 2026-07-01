Стали известны детали гибели звезды «Бригады» Александра Высоковского

Актер Александр Высоковский, тело которого нашли волонтеры в районе дикого пляжа на реке Ока в Пущино, разошелся с сыном, чтобы найти место с хорошим клевом, после чего пропал, пишет Mash .

Вместе с артистом на рыбалке был 17-летний мальчик. Они условились встретиться на опушке после обследования местности, но Александр там так и не появился. Мальчик не смог отыскать папу в лесу и вернулся домой.

«Они вместе с мамой Лилией вызвали полицию и дали клич местным волонтерам. Тело актера нашли», — говорится в публикации.

Следователи работают на месте трагедии.

Выяснилось, что актер часто ходил на рыбалку и хорошо знал местность. Пущинская коса известна мелководьем, которое местами резко уходит в глубину.

На счету Высоковского десятки ролей в кино и сериалах. Зрители помнят его по таким культовым проектам, как «Бригада», «Бумер», «Ундина», «Марш Турецкого» и многим другим.