Рязанские врачи внедрили современный метод реабилитации после инсульта

В Рязанской городской клинической больнице № 11 внедрили современный метод реабилитации пациентов после инсульта — ботулинотерапию постинсультной спастичности. Новая методика применяется в неврологическом отделении для больных с острым нарушением мозгового кровообращения (ОНМК).

Внедрению метода предшествовала серьезная подготовка медицинского персонала. Врачи отделения прошли двухуровневое обучение. На первом этапе состоялись практические мастер-классы с отработкой техники введения препарата под контролем ультразвуковой навигации. На втором этапе рязанские специалисты прошли стажировку в профильных клиниках Москвы, где перенимали опыт у ведущих федеральных экспертов.

На первоначальном этапе ботулинотерапию прошли 10 пациентов. Уже сейчас можно говорить об успешных результатах. У пациентов, получивших терапию в раннем восстановительном периоде, зафиксировано значительное снижение патологического мышечного тонуса и увеличение объема движений в пораженных конечностях. Это позволило раньше подключать интенсивную лечебную физкультуру и повысить общую эффективность реабилитации.

Заведующая неврологическим отделением для больных с ОНМК ГКБ № 11 Татьяна Луковникова подчеркнула, что ботулинотерапия — это не просто инъекция, а высокоточная медицинская манипуляция, требующая глубокого понимания паттернов спастичности.

«Уже сегодня мы видим результаты: у пациентов снижается мышечный тонус, а вместе с ним уходит болезненность и повышается качество жизни», — отметила Татьяна Луковникова.

Главный врач ГКБ № 11 Роман Васин отметил, что внедрение ботулинотерапии — важный шаг в развитии региональной неврологической службы. Направление прорабатывалось, в том числе в рамках Национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Пациенты получают данный вид помощи бесплатно по полису обязательного медицинского страхования.

В планах отделения — масштабировать данный вид помощи и увеличивать объемы до 150 пациентов в год с расширением показаний для применения. Это позволит оказать современную реабилитационную помощь большему числу рязанцев, перенесших инсульт.