Фото: freepik.com
Происшествия

Рязанка купила свидетельство о рождении ребенка ради выплат в 3,4 млн рублей

Анастасия Мериакри
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Михайловский районный суд вынес приговор в отношении 25-летней местной жительницы, которая признана виновной в мошенничестве при получении социальных выплат (части 3 и 4 статьи 159.2 УК РФ).

Как было установлено в ходе судебного заседания, еще в 2021 году женщина решила обогатиться за счет государства. С целью незаконного получения пособия по уходу за ребенком она через интернет по объявлению приобрела поддельное свидетельство о рождении на третьего ребенка.

Представив фальшивый документ и заведомо недостоверные сведения в заявлении, злоумышленница успешно оформила социальные выплаты на детей. В результате ее преступных действий государству был нанесен ущерб на сумму свыше 3,4 миллиона рублей.

В ходе следствия и судебного разбирательства подсудимая полностью признала свою вину.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил женщине наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. При этом, руководствуясь нормами закона, суд принял решение отсрочить исполнение приговора до достижения ее младшим ребенком 14-летнего возраста.

Кроме того, гражданский иск прокурора о взыскании с осужденной материального ущерба, причиненного государству преступлением, был удовлетворен в полном объеме. Теперь женщине предстоит вернуть незаконно полученные 3,4 миллиона рублей.

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