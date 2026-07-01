Фальшивый Серкан Болат из Нигерии обманул жительницу Кубани на 3 млн рублей

В Краснодаре суд вынес обвинительный приговор гражданину Нигерии, который с помощью современных технологий обманул местную жительницу более чем на три миллиона рублей. Об этом 1 июля сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Следствие установило, что весной 2024 года подсудимый вышел на контакт с жительницей Краснодара через один из популярных мессенджеров. Мужчина представился известным турецким артистом Керемом Бюрсином, прославившимся ролью Серкана Болата в турецком сериале.

На протяжении долгого времени иностранец вел с женщиной романтическую переписку. Чтобы жертва не заподозрила обмана, он активно применял достижения нейросетей — генерировал убедительные фотографии и видеоролики, в которых «актер» обращался лично к ней.

Когда доверие потерпевшей было полностью завоевано, «звезда» сообщила о планах посетить Россию ради встречи. Однако для организации визита якобы потребовались значительные средства — на услуги службы безопасности, обеспечение секретности поездки и улаживание миграционных формальностей. Деньги женщина переводила несуществующему «менеджеру артиста».

Полученные средства аферист выводил через подставных лиц. Он дистанционно управлял группой знакомых, которые по его указаниям снимали наличные в московских банкоматах. Эти посредники, по всей видимости, не догадывались о криминальном происхождении денег.

На судебных заседаниях подсудимый категорически отвергал все обвинения. По его версии, он вообще не знаком с заявительницей, а крупные суммы поступали ему от другого человека как благотворительная помощь для родственников в Африке.

Суд не принял во внимание доводы подсудимого и признал его виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Нигерийцу назначено три с половиной года лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Кроме того, суд полностью удовлетворил гражданский иск потерпевшей и обязал осужденного возместить ей 3 036 080 рублей.