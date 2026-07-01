Фото: max.ru/vorobiev
Новости России

Соседка рассказала подробности атаки БПЛА на дом в Егорьевске, где погиб младенец

Анастасия Мериакри
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В беседе с изданием aif.ru местная жительница Каролина, проживающая через дорогу от разрушенного дома, поделилась подробностями страшной ночи в Егорьевске, когда беспилотный летательный аппарат атаковал частный жилой дом.

По словам очевидицы, взрыв был настолько мощным, что его слышали во всем районе. «Взрыв был оглушительным. Мы через дорогу живем. Попало прямиком в дом», — рассказала Каролина.

Ударная волна повредила соседние постройки — в доме женщины пострадали балконы, а в подъезде выбило стекла в деревянных рамах. Однако сам дом, в который попал беспилотник, оказался разрушен значительно сильнее. «Соседние дома визуально не пострадали. А вот тот дом разворотило сильно», — отметила она.

Женщина призналась, что в первые минуты после взрыва находилась в состоянии шока. Ее первой реакцией стало желание обезопасить собственных детей. «Я сама испугалась, детей попрятала в ванную, пошла смотреть, что случилось», — поделилась она.

Выйдя на улицу, Каролина увидела, как соседи уже бежали к пострадавшему дому, чтобы оказать помощь.

Очевидица рассказала, что первым из разрушенного дома вынесли старшего ребенка — мальчика. Потом несколько мужчин работали наверху, помогали до приезда спасателей.

Один из добровольцев получил от пожарных специальный защитный костюм и оставался на месте происшествия долгое время. По предположению Каролины, это мог быть один из членов семьи, поскольку сообщалось, что в доме находилось пятеро человек.

Самого момента, когда выносили младенца, женщина не видела, но заметила, как спасатели вынесли мужчину и женщину. Также она обратила внимание на то, что из дома выносили красный медицинский материал, на котором, предположительно, находился маленький ребенок.

Напомним, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что шестимесячный малыш, извлеченный из-под завалов, скончался по дороге в больницу. Родители погибшего ребенка госпитализированы, а старший ребенок, по предварительным данным, получил лишь незначительные травмы.

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