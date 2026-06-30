Фото: max.ru/vorobiev
Новости России

Родственница рассказала о состоянии родителей погибшего при атаке ВСУ младенца в Подмосковье

Анастасия Мериакри
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

Родные семьи, пострадавшей в результате падения беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске, опровергли появившиеся в интернете слухи о гибели матери шестимесячного ребенка. Ранее в социальных сетях активно распространялась недостоверная информация о том, что 29-летняя Екатерина скончалась в больнице после ампутации конечностей.

Свекровь пострадавшей женщины, Марина Ю., в комментарии изданию «Подъем» подтвердила, что супруги живы. По ее словам, Екатерина и ее муж Олег находятся в реанимации, медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

«Мы сейчас только и делаем, что молимся за их здоровье», — рассказала женщина, добавив, что атака была страшной: беспилотник кружил над жилыми кварталами несколько часов, после чего упал на дом, предположительно, из-за разрядившейся батареи.

Напомним, инцидент произошел утром 30 июня. В результате удара загорелся частный дом, где спала семья с детьми. Спасти шестимесячную девочку, находившуюся на втором этаже вместе с матерью, не удалось — ребенок скончался по пути в медицинское учреждение.

Взрослые получили тяжелейшие травмы: Екатерине диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ампутировали обе ноги, ее супругу Олегу врачи были вынуждены ампутировать стопу. Дверь рухнувшего дома спасателям открыл их шестилетний сын. Мальчик физически не пострадал, но переживает сильнейший психологический шок.

Сразу после трагедии местные жители начали собирать средства для помощи семье. В сети появился реквизиты для переводов от лица неизвестной женщины, которая назвалась организатором помощи. Марина Ю. заявила, что не знает эту женщину и не давала ей никаких полномочий. Сбор средств был оперативно заблокирован.

Подпишитесь на наш канал в Дзен: https://dzen.ru/7info.ru — чтобы не остаться без информации при отключении интернета. Он доступен в белых списках!

У нас есть новостной канал в MAX. Рассказываем о главных событиях этого дня. Подписывайтесь: https://max.ru/ryazan7info

Предыдущая статья
МакSим впервые рассказала о потере волос и шрамах после комы

Популярные материалы

Новости кино и ТВ

Скончавшийся актёр сериала «Невский» Андрей Усольцев скрывал тяжёлый недуг

Российский актёр и писатель Андрей Усольцев, скончавшийся 27 июня, в последние годы жизни боролся с тяжёлым заболеванием, которое скрывал от коллег и друзей.
Новости России

Московская школьница впервые в истории ЕГЭ получила 500 баллов

Школьница из Москвы Екатерина Малкова сдала ЕГЭ на максимальные...
Новости кино и ТВ

ТНТ раскрыл имена новых звездных пар реалити «Большой куш 2»

Телеканал ТНТ продолжает интриговать зрителей и раскрыл имена еще двух звездных пар, которые примут участие в азартном реалити-шоу «Большой куш 2» (16+).
Новости России

Бабушка раскрыла детали убийства 12-летней внучки на кладбище в Кемерово

Девочка, тело которой нашли на кладбище в Кемерове, в...
Интересное

Жириновский пророчил единственный шаг для победы России. Без него мир не наступит

Олег Жириновский раскрыл завет отца. Украина — только инструмент. Настоящая цель — далеко за её пределами.
Темы
Новости России

МакSим впервые рассказала о потере волос и шрамах после комы

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в откровенном интервью поделилась подробностями своего восстановления после тяжелой болезни, которая чуть не унесла её жизнь.
Общество

В Рязани 30 июня вечером отключили свет на 13 улицах

Вечером 30 июня в Рязани произошло аварийное отключение электроэнергии. Технологическое нарушение зафиксировано в 18:15.
Происшествия

Минобороны сообщило об уничтожении БПЛА над Рязанской областью 30 июня

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Рязанской области 30 июня.
Общество

Четыре выпускницы Рязани набрали по 200 баллов на ЕГЭ, установив абсолютный рекорд

В Рязани зафиксирован абсолютный рекорд на Едином государственном экзамене. Сразу четыре выпускницы городских школ набрали по 200 баллов.
Новости России

В Омске простились со студентом, убитым сверстниками на пустыре

В Омске прошла церемония прощания со студентом исторического факультета, который был убит группой сверстников.
Интересное

Гороскоп на 1 июля для всех знаков зодиака

1 июля — время, когда планеты выстраиваются в новые конфигурации, предлагая нам новые возможности. Этот день полон энергии, неожиданных поворотов и шансов изменить свою жизнь к лучшему. Узнайте, что звезды приготовили именно для вас!
Погода

На Солнце произошла третья за день сильная вспышка

30 июня на Солнце произошла серия вспышек предпоследнего класса мощности — М, что может привести к геомагнитным возмущениям на Земле.
Новости России

Следственный комитет опроверг версию ухода Усольцевых по скрытой тропе в Кутурчине

СК опровергло появившиеся в СМИ предположения о существовании тайных троп и скрытых дорог в Кутурчинском Белогорье, по которым якобы могла уйти пропавшая семья Усольцевых.
Статьи по теме
Новости РоссииПроисшествияИнтересноеНовости кино и ТВПолитикаЗдоровье