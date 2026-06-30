Родственница рассказала о состоянии родителей погибшего при атаке ВСУ младенца в Подмосковье

Родные семьи, пострадавшей в результате падения беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске, опровергли появившиеся в интернете слухи о гибели матери шестимесячного ребенка. Ранее в социальных сетях активно распространялась недостоверная информация о том, что 29-летняя Екатерина скончалась в больнице после ампутации конечностей.

Свекровь пострадавшей женщины, Марина Ю., в комментарии изданию «Подъем» подтвердила, что супруги живы. По ее словам, Екатерина и ее муж Олег находятся в реанимации, медики оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

«Мы сейчас только и делаем, что молимся за их здоровье», — рассказала женщина, добавив, что атака была страшной: беспилотник кружил над жилыми кварталами несколько часов, после чего упал на дом, предположительно, из-за разрядившейся батареи.

Напомним, инцидент произошел утром 30 июня. В результате удара загорелся частный дом, где спала семья с детьми. Спасти шестимесячную девочку, находившуюся на втором этаже вместе с матерью, не удалось — ребенок скончался по пути в медицинское учреждение.

Взрослые получили тяжелейшие травмы: Екатерине диагностировали открытую черепно-мозговую травму и ампутировали обе ноги, ее супругу Олегу врачи были вынуждены ампутировать стопу. Дверь рухнувшего дома спасателям открыл их шестилетний сын. Мальчик физически не пострадал, но переживает сильнейший психологический шок.

Сразу после трагедии местные жители начали собирать средства для помощи семье. В сети появился реквизиты для переводов от лица неизвестной женщины, которая назвалась организатором помощи. Марина Ю. заявила, что не знает эту женщину и не давала ей никаких полномочий. Сбор средств был оперативно заблокирован.