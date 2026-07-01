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Общество

В российских школах появится новый предмет ДНКР

Алексей Самохин
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Минпросвещения РФ готовит поэтапное введение в школах нового предмета — «Духовно‑нравственная культура России» (ДНКР). Об этом в интервью РИА Новости сообщил глава ведомства Сергей Кравцов. Министерство уже ведёт работу над учебниками по дисциплине.

По планам чиновников, преподавание ДНКР стартует со второго полугодия 2026/27 учебного года — его введут для пятиклассников, на изучение отведут 17 часов. С 2027/28 учебного года предмет появится в программе 6‑х и 7‑х классов: на него запланировано по 34 часа.

Главная цель курса — сформировать у школьников мировоззрение, опирающееся на традиционные российские духовно‑нравственные ценности. В рамках предмета ученики познакомятся с жизненными путями и взглядами государственных, общественных и культурных деятелей, учёных, военных — в том числе героев специальной военной операции. Как отмечают в Минпросвещения, примеры этих людей помогут школьникам усвоить и закрепить созидательные ценности.

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