В разгар отпускного сезона туристический рынок Рязанской области остаётся стабильным: рязанские турфирмы не планируют повышать цены на автобусные туры, а рейсы идут по расписанию. При этом из‑за режима ЧС в Крыму большинство операторов временно отказались от поездок на полуостров — и это главная перемена в летней программе. Об этом пишет ya62.ru.

Топливо есть, цены не растут

Представители турбизнеса подчёркивают, что ситуация с топливом для автобусов остаётся контролируемой. Автобусы работают на дизельном топливе, и на трассах заправки отпускают по 200–250 литров на машину — этого хватает, чтобы идти с полным баком и не попадать в критические ситуации.

В компании «Автобус Тур Рязань» заверили, что расписание не меняется, топливо есть, повышать стоимость туров не планируют: «На данный момент у нас ситуация стабильная. Повышение цен мы не планируем. Автобусы у нас ездят, топливом всё более‑менее стабильно сейчас».

В «Горячих турах» тоже не фиксируют сильного влияния топливного рынка на стоимость автобусных туров: «Дизельное топливо есть, поэтому пока на автобусных турах сильного изменения не происходит». При этом в компании честно предупреждают: окончательное решение о ценах будет зависеть от динамики стоимости топлива. «Всё будет зависеть от динамики цен на топливо. Прогнозировать сейчас что‑то очень сложно», — отметили в агентстве.

Туроператор «Андерсен» фиксирует высокую загрузку сезона и подчёркивает, что топливный кризис на работу не повлиял: «У нас очень большая загрузка, прямо очень высокий и плотный сезон, поэтому очень много работы. На нас топливный кризис не сказался». В агентстве также пояснили, что не устанавливают цены самостоятельно, а работают с тарифами туроператоров.

Крым: режим ЧС и отмена поездок

Крым стал единственным направлением, которое серьёзно пострадало из‑за внешних обстоятельств. Из‑за введённого на полуострове режима ЧС многие турфирмы сняли крымские маршруты: операторы не хотят рисковать безопасностью туристов и сталкиваться со сложностями при вывозе групп.

«Пришлось снять крымские направления, потому что Крым принял режим ЧС. В этой ситуации проще не ехать, чем ехать и думать, как потом вывозить людей», — рассказали в «Центр Тур».

Туристы, которые заранее планировали отдых в Крыму, оказались в сложном положении: им приходится сдавать путёвки и билеты, теряя время и деньги. «Люди планировали отпуск заранее. Естественно, люди взяли билеты, всё было забронировано, распланировано, и теперь они сдают путёвки, сдают билеты, остаются ни с чем. Вот эта ситуация плохая», — пояснили в «Автобус Тур Рязань».

При этом в «Одиссее» и «Горячих турах» подтвердили, что в этом сезоне поездок в Крым не будет. В «Горячих турах» отдельно уточнили, что изначально не заявляли автобусные туры на полуостров, поэтому для них отмена не стала финансовым ударом.

Другие направления — в работе

Остальные популярные маршруты продолжают работать в штатном режиме. В турфирмах отмечают, что направления в Санкт‑Петербург, Казань, Псков и другие города остаются востребованными и проблем не вызывают. «Всё остальное, что касается, например, Санкт‑Петербурга, Казани, Пскова и других городов, то здесь всё отлично. Из Питера группа вернулась недавно. Все довольны, всё шикарно», — рассказали в одной из компаний.

В целом туристический рынок Рязани сохраняет устойчивость: автобусы ходят, топливо доступно, цены пока не растут. Однако участники рынка подчёркивают, что будущее зависит от того, как будет меняться стоимость топлива и общая экономическая ситуация. Итоги по загрузке и финансовым потерям из‑за отказа от крымских направлений турфирмы планируют подводить только в конце сезона.