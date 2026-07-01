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Транспорт и дороги

Чиновники: в Рязанской области значительно вырос спрос на бензин, на отдельных АЗС введены ограничения на продажу

Алексей Самохин
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В Рязанской области фиксируется значительный рост среднесуточного спроса на бензин. Об этом сообщили в Минэкономразвития региона в комментариях на странице губернатора Павла Малкова ВКонтакте.

По данным мониторинга ведомства, на некоторых автозаправочных станциях могут временно действовать локальные ограничения на продажу топлива. Это связано с повышенным спросом — компании стараются равномерно распределить объёмы и не допустить полного исчерпания запасов на отдельных точках.

«Ведущие топливные компании работают в усиленном режиме, чтобы максимально оперативно обеспечить поставки и удовлетворить потребности населения. Ситуацию держим на постоянном контроле, принимаем возможные меры для ее стабилизации», — говорится в сообщении ведомства. 

И ещё одна важная информация от Минэкономразвития: 

«Ситуация с ценообразованием находится на контроле коллег из Федеральной антимонопольной службы. Если вам известны конкретные случаи необоснованного повышения цен, сообщить о них можно на горячую линию ФАС, телефон: (499) 755-23-23 (доб. 062-105).

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