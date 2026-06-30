Пенсионер скончался в очереди за бензином на заправке в Петрозаводске

В Петрозаводске произошла трагедия — 75-летний мужчина скончался, ожидая своей очереди на автозаправочной станции. Инцидент произошел на АЗС, расположенной возле Республиканской больницы, сообщает канал Mash.

По словам очевидцев, пожилой мужчина провел на заправке несколько часов, ожидая возможности заправить свой автомобиль. До полного бака ему не хватало всего несколько литров топлива.

В какой-то момент пенсионер почувствовал себя плохо, потерял сознание и упал. Свидетели происшествия немедленно вызвали экстренные службы.

Управляющая заправочной станции отогнала автомобиль пожилого мужчины, чтобы не блокировать движение и освободить пространство для работы экстренных служб. После этого АЗС была временно закрыта до приезда бригады скорой медицинской помощи.

Несмотря на усилия медиков, спасти мужчину не удалось — он скончался.