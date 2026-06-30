Светлана Попова назначена замминистром образования Рязанской области

В министерстве образования Рязанской области произошли кадровые изменения. Новым заместителем министра назначена Светлана Попова, которая ранее занимала должность директора школы №17 в Рязани. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ведомства.

Светлана Попова зарекомендовала себя как эффективный руководитель образовательного учреждения. Под её руководством школа №17 добилась выдающихся результатов в подготовке выпускников к Единому государственному экзамену.

В 2026 году школа №17 стала настоящим лидером по результатам ЕГЭ — сразу 4 ученика набрали максимальные 100 баллов. Максимальные результаты выпускники школы показали по нескольким предметам: Анна Гукова и Виктория Астахова набрали 100 баллов по физике, Ярослав Сотников получил высший балл по математике, Михаил Казьмин, о котором сегодня сообщил губернатор Павел Малков, стал стобалльником по географии.