Одиннадцать рязанских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

В Рязанской области стали известны результаты единого государственного экзамена по математике. Высший балл на испытании сумели получить 11 одиннадцатиклассников региона. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщил губернатор Павел Малков.
Глава региона опубликовал список выпускников, показавших блестящие знания предмета:
- Анастасия Балашова — школа №63 (Рязань);
- Анна Волкова — школа №68 (Рязань);
- Тимур Самылкин — школа №68 (Рязань);
- Артём Гришин — школа №47 (Рязань);
- Елизавета Обидина — школа №3 (Рязань);
- Евгений Осокин — школа №15 (Рязань);
- Михаил Парфёнов — школа №72 (Рязань);
- Ярослав Сотников — школа №17 (Рязань);
- Софья Струтинская — лицей №4 (Рязань);
- Александр Филимончев — лицей №52 (Рязань);
- Егор Шалин — школа №3 (Касимов).
Особый успех продемонстрировала учитель математики рязанской школы №68 Ирина Егорова — её воспитанники Анна Волкова и Тимур Самылкин одновременно получили по 100 баллов. Павел Малков выразил педагогу отдельную признательность за труд, терпение и веру в учеников.
Губернатор поздравил всех отличившихся выпускников, их родителей и преподавателей с отличными результатами и пожелал ребятам успехов при поступлении в высшие учебные заведения.
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