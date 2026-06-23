ЕГЭ. Фото: Минобр Рязанской области
Общество

Одиннадцать рязанских выпускников сдали ЕГЭ по математике на 100 баллов

Алексей Самохин
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В Рязанской области стали известны результаты единого государственного экзамена по математике. Высший балл на испытании сумели получить 11 одиннадцатиклассников региона. Об этом на своей официальной странице в соцсети сообщил губернатор Павел Малков.

Глава региона опубликовал список выпускников, показавших блестящие знания предмета:

  • Анастасия Балашова — школа №63 (Рязань);
  • Анна Волкова — школа №68 (Рязань);
  • Тимур Самылкин — школа №68 (Рязань);
  • Артём Гришин — школа №47 (Рязань);
  • Елизавета Обидина — школа №3 (Рязань);
  • Евгений Осокин — школа №15 (Рязань);
  • Михаил Парфёнов — школа №72 (Рязань);
  • Ярослав Сотников — школа №17 (Рязань);
  • Софья Струтинская — лицей №4 (Рязань);
  • Александр Филимончев — лицей №52 (Рязань);
  • Егор Шалин — школа №3 (Касимов).

Особый успех продемонстрировала учитель математики рязанской школы №68 Ирина Егорова — её воспитанники Анна Волкова и Тимур Самылкин одновременно получили по 100 баллов. Павел Малков выразил педагогу отдельную признательность за труд, терпение и веру в учеников.

Губернатор поздравил всех отличившихся выпускников, их родителей и преподавателей с отличными результатами и пожелал ребятам успехов при поступлении в высшие учебные заведения.

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